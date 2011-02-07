اولین مدرسه خیر ساز استثنائی زنجان کلنگ زنی شد

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: اولین مدرسه خیر ساز استثنائی توسط یک خیر که در گمنامی کامل کارهای خود را انجام می دهد طی ایام دهه فجر کلنگ زنی شد.

نظری ظرفیت مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان را بسیار بالا دانست و گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان دارای رتبه سوم کشوری است و این نشان دهنده وجود بسیار خیرین خیرخواه و خیراندیش در استان است.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 14 میلیارد تومان توسط خیرین استان جهت احداث مدارس هزینه شد که برابر با کل اعتبار دولت برای ساخت مدارس است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، تعداد مدارس خیر ساز ناتمام را 20 مدرسه عنوان کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز تکمیل این مدارس 3 میلیارد تومان بود که در سفر سوم هیئت دولت به استان به طور کامل تصویب شد.

نظری یادآور شد: طی ایام مبارک دهه فجر شاهد افتتاح و کلنگ زنی چندین مدرسه خیرساز در سطح استان خواهیم بود.

وی با اشاره به آخرین مورد احداث مدرسه توسط خیرین زنجان اظهار داشت: دبیرستان شهید محمد منتظری که پیش از این در یک زمین موقوفی کنار امامزاده سید ابراهیم (ع) واقع بود، پس از تعیین محل جدید آن توسط خیرین احداث خواهد شد.