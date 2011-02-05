اسماعیل اولی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان از انجام پنج اقدام ابتکاری برای نخستین بار در مقوله پژوهش در سطح آموزش و پرورش استان خبر داد و افزود: در سالجاری برای نخستین بار آسیب شناسی تحقیقات در زمینه های تحقیقات کاربردی، همایش ها و گردهمایی های علمی، کاربرد یافته های پژوهشی، مدیریت تحقیقات دانش آموزی و معلم پژوهنده صورت گرفت.

اولی با بیان اینکه در سالهای گذشته مدیریت پژوهش به درستی انجام نشده بود، اظهار داشت: نفی پژوهش در هیچ زمانی صورت نگرفته و نخواهد گرفت اما توجه لازم به مدیریت و مقوله پژوهش نیز آنطور که شایسته بوده صورت نگرفته است.

وی از تدوین و تشکیل بانک اطلاعاتی از معلمانی که مؤلف، محقق، مخترع و یا مدرس اند خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین برای نخستین بار 25 کارگاه آموزشی جهت مدیریت تحقیقات آموزشی در طول سالجاری برای مدیران مدارس به ویژه مدیران مجتمع های آموزشی برگزار شد.

معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان اظهار داشت: جهت افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه پژوهش مجله ای تحت عنوان "ترنم پژوهش" چاپ و به همه مدارس استان ارسال شد.

اولی با اشاره به دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره خوارزمی گفت: برای اولین بار در استان جهت حمایت از دانش آموزانی که به مرحله کشوری جشنواره راه یافته بودند با اهدای جوایزی تقدیر و تشکر شد.