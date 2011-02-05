190 میلیارد ریال پروژه جهادکشاورزی استان مرکزی راه اندازی شد

مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان 14.4 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و سایر 60 میلیارد ریال تسهیلات بانکی و 115 میلیارد ریال آورده شخصی متقاضیان است.
وی با اشاره به اینکه بیش از هفت هزار نفر از مزایای این طرحها استفاده می کنند، اضافه کرد: این طرحها در بخشهای مختلف فنی و زیربنایی، توسعه سیستمهای آبیاری نوین، دام و طیور و آبزیپروری افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: با بهره برداری از این واحدها، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در استان، مشکل اشتغال 233 نفر نیز برطرف میشود.
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