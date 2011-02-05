غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با راه اندازی این طرح ها گازرسانی به 40 روستا و شش واحد صنعتی، شامل گلخانه امان آباد و ایستگاههای CNG استان مرکزی صورت گرفت.

وی اعتبار طرح های فوق را 88 میلیارد و 144میلیون ریال عنوان کرد گفت: همچنین در این ایام عملیات گازرسانی به 11 روستا در استان با صرف هزینه 37 میلیارد و 850 میلیون ریال آغاز شد.

مشایخی با اشاره به اینکه صد درصد مردم شهرهای استان از گاز طبیعی استفاده می کنند، افزود: بیش از 80 درصد روستاها نیز از این نعمت بهره مند هستند.

وی گازرسانی به واحدهای صنعتی استان در مناطق مختلف را از اولویتهای کاری این شرکت در راستای هدفمند سازی یارانه ها و استفاده بهینه از انرژی دانست.