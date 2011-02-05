اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به یکی از نیازهای اصلی استان کردستان در راستای توسعه راه و حمل و نقل جاده ای، قرار است که اعتبار جاده سنندج - مریوان در بودجه سال 90 کشور به دو برابر افزایش یابد که این مهم در جهت تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه موثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: توجه به ساخت و احداث راه و شبکه حمل و نقل یکی از زیرساخت های اصلی توسعه به شمار می رود ولی متاسفانه به دلایل مختلف وضعیت جاده های استان کردستان به ویژه در بخش روستایی بسیار ضعیف است و می طلبد که در این بخش اقدامات و برنامه های بهتری از سوی وزارت راه و ترابری در این استان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از حیاتی ترین جاده های استان کردستان، مسیر سنندج - مریوان به دلیل ترانزیتی بودن این جاده است ولی متاسفانه طی یک دهه اخیر عملیات احداث آن آغاز شده و تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

محمدی با اشاره به پیگیری های خود در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه در استان کردستان عنوان کرد: به صورت معمول سال گذشته و امسال اعتبار این پروژه 80 تا 90 میلیارد ریال بوده است که این میزان اعتبار در بودجه سال آینده کشور به بیش از 190 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و دو برابر خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به لزوم تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های حوزه راه و ترابری استان کردستان بیان داشت: کردستان برای توسعه و پیشرفت نیازمند شبکه حمل و نقل مناسب است و برای رسیدن به این مهم توجه دولت یک نیاز اصلی و ضروری است.