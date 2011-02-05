هومان محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این طرح ها در نقاط مختلف شهری و روستایی استان قرار دارد، افزود: بودجه هزینه شده برای اجرای این طرح ها یک میلیارد و 577 میلیون ریال است.

وی تاسیس و توسعه مراکز BSC اراک و خمین، توسعه یک هزار و 864 شماره تلفن ثابت در شش نقطه شهری و روستایی، تاسیس 11 ایستگاه BTS تلفن همراه را از جمله این طرح ها عنوان کرد.

وی افزود: توسعه و بهبود ارتباط در 75 نقطه شهری و روستایی از طریق اجرای شبکه فیبرنوری در37 نقطه و نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی و لاین و ماکس از دیگر طرحهای مهم در مرحله راه اندازی است.