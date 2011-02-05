50 گفتمان ویژه جوانان در دهه فجر در کردستان برگزار می شود

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای بصیرت افزایی در میان نسل جوان، 50 گفتمان دینی ویژه جوانان در ایام الله دهه مبارک فجر در سطح استان کردستان با بهره گیری از حضور اساتید باتجربه و برجسته دانشگاه ها برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز آشنا کردن نسل جوان با ویژگی های انقلاب اسلامی و بصیرت افزایی در میان این نسل است که برگزاری گفتمان های دینی ویژه نسل جوان در دستور کار تبلیغات اسلامی کردستان قرار گرفته و در ایام دهه فجر برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: برگزاری این 50 گفتمان از روز 12 بهمن ماه در استان کردستان با موضوع بصیرت و ولایت فقیه آغاز شده است و سعی خواهد شد که در مکانهای مختلف به ویژه مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف توسط تبلیغات اسلامی کردستان و تشکل های غیردولتی وابسته در این استان افزود: در مجموع 32 عنوان برنامه های در حوزه های مختلف علوم قرآنی و دینی، فرهنگی و هنری، برنامه های ورزشی و علمی برای برگزاری در ایام الله دهه فجر در استان در نظر گرفته شده است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: حاکم کردن روحیه نشاد و شادابی در برنامه های گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و کیفی برگزار کردن آنها دو اصل مهم و ضروری است که بکارگیری و توجه به آنها باعث می شود که روند کلیشه ای حاکم بر این برنامه ها اصلاح شود .