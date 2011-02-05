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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

50 گفتمان ویژه جوانان در دهه فجر در کردستان برگزار می شود

50 گفتمان ویژه جوانان در دهه فجر در کردستان برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان از برگزاری 50 گفتمان دینی ویژه جوانان در ایام دهه مبارک فجر در این استان خبر داد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای بصیرت افزایی در میان نسل جوان، 50 گفتمان دینی ویژه جوانان در ایام الله دهه مبارک فجر در سطح استان کردستان با بهره گیری از حضور اساتید باتجربه و برجسته دانشگاه ها برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز آشنا کردن نسل جوان با ویژگی های انقلاب اسلامی و بصیرت افزایی در میان این نسل است که برگزاری گفتمان های دینی ویژه نسل جوان در دستور کار تبلیغات اسلامی کردستان قرار گرفته و در ایام دهه فجر برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: برگزاری این 50 گفتمان از روز 12 بهمن ماه در استان کردستان با موضوع بصیرت و ولایت فقیه آغاز شده است و سعی خواهد شد که در مکانهای مختلف به ویژه مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف توسط تبلیغات اسلامی کردستان و تشکل های غیردولتی وابسته در این استان افزود: در مجموع 32 عنوان برنامه های در حوزه های مختلف علوم قرآنی و دینی، فرهنگی و هنری، برنامه های ورزشی و علمی برای برگزاری در ایام الله دهه فجر در استان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: حاکم کردن روحیه نشاد و شادابی در برنامه های گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و کیفی برگزار کردن آنها دو اصل مهم و ضروری است که بکارگیری و توجه به آنها باعث می شود که روند کلیشه ای حاکم بر این برنامه ها اصلاح شود.

حجت الاسلام صفی یاری بیان داشت: حضور و مشارکت بیشتر مردم در برنامه های مختلف ایام الله دهه مبارک فجر یک نیاز اصلی و ضروری است در همین راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در سال جاری این رویه را مورد توجه قرار داده و مدیریت برگزاری تمامی برنامه ها را به تشکل های دینی و هیئت های مذهبی سپرده است.

کد مطلب 1245666

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