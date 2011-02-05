ضریب نفوذ تلفن ثابت در کردستان 30 درصد است

محمد سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حالی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان کردستان کمتر از چهار درصد بود که در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب و با توجه به اقدامات صورت گرفته این میزان به بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی استان کردستان دارای تنها هشت هزار شماره تلفن ثابت مشغول به کار بود و در این ایام تنها چهار روستای کردستان دارای ارتباط بودند و تمامی نقاط شهری این استان نیز از وجود ارتباط مخابراتی نیز بهره مند نبودند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر 576 هزار و 584 شماره سویچ تلفن ثابت در استان کردستان نصب و آماده به کار است که از این میزان 451 هزار و 783 مورد از آنها در مناطق شهری و روستایی استان به افراد واگذار شده اند.

احمدی با اشاره به اولویت اصلی شرکت مخابرات استان کردستان در راستای توسعه ارتباط در مناطق روستایی بیان داشت: در حال حاضر هزار و 588 روستای کردستان دارای ارتباط مخابراتی هستند و بیش از هزار و 200 روستا نیز در منازل شخصی خود از تلفن خانگی بهره مندند.

وی با اشاره به بهره برداری از 83 پروژه مخابراتی در ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان افزود: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 83 پروژه مخابراتی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان به بهره برداری می رسد .

وی عنوان کرد: از مجموع پروژه های شرکت مخابرات استان کردستان که قرار است همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح شوند تعداد 81 پروژه در مناطق روستایی و دو پروژه نیز در مناطق شهری واقع شده است که این مهم نشان از توجه شرکت مخابرات در راستای توسعه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی کردستان است .