به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، سرهنگ فرهاد قدسی شامگاه جمعه در نشست چهره به چهره مسئولان دماوند و مردم این شهرستان که با حضور امام جمعه، شاهرخ رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، فرماندار دماوند، مسئولان بخشداری مرکزی و دیگر مسئولان محلی در مسجد جامه دماوند برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: درخصوص سرقتهای مسلحانه دماوند اقداماتی به انجام رسیده و امنیت به سطح این شهرستان بازگشته است اما اخبار دقیق آن پس از طی مراحل لازم به اصحاب رسانه و مردم اعلام خواهد شد.

کشف 45 قبضه سلاح در 10 ماهه اخیر

این مسئول وجود سلاح در اختیار اشخاص را سبب بروز مشکلات امنیتی دانست و افزود: با تلاش ماموران نیروی انتظامی دماوند در 10 ماهه اخیر 45 قبضه انواع سلاح اغلب جنگی از سطح این شهرستان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: وجود سلاح در هر منطقه می تواند به تبعاتی منفی مانند سرقتهای مسلحانه و درگیریهای شدید بینجامد از این رو نیروی انتظامی شهرستان دماوند با تمام توان با نگهداری سلاح غیرقانونی توسط اشخاص مقابله خواهد کرد.

قدسی، دماوند را دارای کمترین وقوع جرائم در استان تهران دانست و گفت: دماوند با اختصاص کمتر از دو درصد از جرائم استان تهران همچنان به عنوان ایمن ترین شهرستان این استان مطرح است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند پیرامون دیگر سرقتهای این شهرستان عنوان کرد: دماوند در دیگر موارد سرقت نظیر کابل برق و لوازم داخلی خودرو که در پرونده های انتظامی به سرقتهای متفرقه مشهور هستند در وضعیت مطلوبی بسر می برد به عنوان مثال طی ماه گذشته و درپی 40 مورد سرقت متفرقه 46 مورد کشفیات نیز صورت گرفته است.

این مسئول از افزایش مراکز پلیس در مناطق مختلف شهرستان دماوند خبر داد و افزود: نیروی انتظامی دماوند در راستای افزایش ضریب امنیتی این شهرستان اقدام به ایجاد کانکس پلیس در منطقه خلاء سه راهی "مشاء" کرده است.

ضرورت رفع کاستیهای نیروی انتظامی دماوند

امام جمعه شهرستان دماوند نیز در ادامه این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: شهرستان دماوند در سالیان اخیر با افزایش جمعیت ساکن، هجوم مهاجران فصلی و افزایش سطح رفت و آمد گردشگران به مناطق شمالی کشور مواجه است که آمار مذکور در سالهای آینده و گسیل جمعیت به طرحهای مسکن مهر افزایشی بیش از پیش خواهد داشت.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی بیان داشت: از این رو رفع مشکلات و کاستیهای نیروی انتظامی شهرستان دماوند برای ارائه خدمات مناسبتر در زمره خواسته های بحق مردم و مسئولان این شهرستان از مقامات کشوری نیروی انتظامی است.

این مسئول واکنش سریع پیرامون جرائم ارتکابی را موجب نتیجه گیری به موقع دانست و افزود: در پرونده های مختلف امنیتی و انتظامی واکنش سریع و به موقع از ماموران اطلاعاتی نیروی انتظامی به کشف سریع جرائم و رفع معضلات بعدی می انجامد و تاکنون عکس العملهای نیروی انتظامی دماوند درخصوص موارد مختلف ستودنی بوده است.

وی با قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی شهرستان دماوند اظهار داشت: تلاشهای نیروی انتظامی دماوند با مدیریت سرهنگ قدسی شهرستانی ایمن را به مردم دماوند هدیه کرده و درخواست دیگر ما از مسئولان انتظامی کشور افزایش امتیاز سازمانی این نهاد در دماوند است.

بازگشت امنیت به دماوند

فرماندار شهرستان دماوند نیز از بازگشت امنیت به این شهرستان خبر داد و گفت: با انجام امور اطلاعاتی دقیق و پیگیریهای انجام شده توسط نیروی انتظامی و بدون سرنخهای پلیسی لازم، پرونده سرقتهای مسلحانه دماوند به سرانجام رسید.

نورمحمد فردی ادامه داد: تلاشهای شبانه روزی صورت گرفته توسط نیروی انتظامی دماوند پس از اتمام مراحل قانونی به اطلاع مردم خواهد رسید اما به جرات می توان گفت پس از اقدامات یاد شده، دماوند دیگر شاهد حوادثی از این دست نبوده و امنیت به این دیار بازگشته است.

این مسئول نیز تلاشهای نیروی انتظامی شهرستان دماوند را ستودنی خواند و افزود: تلاشهای نیروی انتظامی شهرستان دماوند برای کنترل امور امنیتی این شهرستان ستودنی است و امروز در سایه این تلاشها، شهرستان دماوند در ردیف ایمنترین مناطق کشور و استان تهران قرار دارد.