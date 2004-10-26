از فضاسازي منفي بعضي از خبرنگاران در مجلس و انعكاس مطالب خلاف عقايد نمايندگان به خدا پناه مي برم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" شكرالله عطارزاده نماينده بوشهر صبح امروز طي نامه اي به خبرنگاران پارلماني، از انعكاس مطالب نادرست از قول وي در برخي مطبوعات و رسانه ها و فضاسازي منفي از جانب بعضي خبرنگاران انتقاد كرد.

در قسمتي از اين نامه آمده است: متاسفانه در روزنامه هاي شرق و آفتاب مطالبي از زبان اينجانب در خصوص دريافت 80 خط موبايل مطرح شده است كه اين بخش از مصاحبه كاملا كذب بوده و بنده معتقدم كه نمايندگان مجلس در سفر مشهد نه تنها حتي گوشي موبايل دريافت ننموده اند،حتي ساير هدايايي نيز دريافت نداشته اند.

وي با اشاره به خبر نادرستي كه از وي در برخي مطبوعات نقل شده مي افزايد: بنده تنها به رواج چنين شايعاتي اشاره داشته ام و تقاضايم اين بوده است كه چنين جلسات مفيدي (در بحث گردشگري) آلوده به تبليغات مادي نگردد و شديدا از برگزاري چنين جلسات كارشناسي و مفيد حمايت مي كنم.

عطارزاده در ادامه اين نامه در ارتباط با مطلبي كه به خبرنگاران گفته است، تصريح كرد: آنچه واقعيت دارد دريافت 10گوشي تلفن همراه در ديدار جمعي از كميسيون صنايع از مجتمع صاايران بوده است كه بنده سخت معتقدم اين دريافت هديه نه تنها كار زشتي نبوده است، بلكه آن را در راستاي يك مساله اخلاقي صحيح مي دانم.

نماينده بوشهر با اشاره به كساني كه به دنبال تخريب مجلس هستند، مي افزايد: قاعدتا كساني كه با نگاه بسته و همراه با شك و ترديد به نمايندگان مجلس و مسئولان مي نگرند اين مسائل كم اهميت را ابزاري براي تخريب مجلس قرار داده اند.

عطارزاده در پايان ضمن قدرداني از تلاش هاي جامعه مطبوعاتي در زمينه روشنگري در جامعه ، از آنان خواست مطالب را آنچنان كه بيان شده است بيان نموده تا خدايي ناكرده صوابي ناصواب و حقي ناحق جلوه ننمايد.