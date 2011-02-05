تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه شانزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با اول ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با پنجم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌‍شود:

* ذوب آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* راه آهن شهرری - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران

* پاس همدان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:45، ورزشگاه قدس همدان

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:

* لبنیات ارژن فارس - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

* علم وادب سایپا مشهد - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد

* صنایع گیتی پسند اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* شهید منصوری قرچک - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک

* شرکت ملی و حفاری ایران - فولادماهان سپاهان، ساعت 16، سالن نفت اهواز

- هفته یازدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:

* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی

* کاسپین قزوین - بانک سامان، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین

* توزین الکتریک کاشان - هیئت بسکتبال شهرکرد، ساعت 16، سالن مرحوم کتابچی کاشان

* ب . آ شیراز - شهرداری گرگان، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز

* پتروشیمی بندرامام - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن شهرک بعثت

* دانشگاه آزاد - راه و ترابری قم، ساعت 18، تالار بسکتبال آزادی

- هفته ششم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:

* سنگ آهن بافق یزد - شهرداری زرند کرمان

* هپکو اراک - پارسیان تهران

* مس کرمان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان - نوین سپاهان اصفهان

* دانشگاه صنعتی ارومیه - تربیت بدنی کازرون

* پرسپولیس سبزوار - شهرداری شهرکرد

- بازی‌های آسیایی زمستانی 2011 امروز هم با رقابت ورزشکاران در رشته‌های مختلف در کشور قزاقستان پیگیری می‌شود.

- اردوی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای از امروز آغاز می‌شود.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* اودینزه - سامپدوریا

* کالیاری - یوونتوس

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* استوک سیتی - ساندرلند

* ویگان - بلکبرن

* آستون ویلا - فولهام

* تاتنهام - بولتون

* نیوکاسل - آرسنال

* منچسترسیتی - وست‌بروموویچ

* اورتون - بلکپول

* وولوورهمپتون - منچستریونایتد

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* اتلتیک بیلبائو - اسپورتینگ گیخون

* رئال زاراگوزا - راسینگ سانتاندر

* آلمریا - اسپانیول

* اوساسونا - مایورکا

* ختافه - دپورتیوو لاکرونیا

* ویارئال - لوانته

* بارسلونا - اتلتیکومادرید

- روز دوم از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ماینتس - وردربرمن

* هوفنهایم - کایزرسلاترن

* هانوفر - وولفسبورگ

* نورنبرگ - بایرلورکوزن

* کلن - بایرن مونیخ

* مونشن گلادباخ - اشتوتگارت