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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه شانزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با اول ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با پنجم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌‍شود:
* ذوب آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* راه آهن شهرری - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران
* پاس همدان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:45، ورزشگاه قدس همدان

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:
* لبنیات ارژن فارس - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* علم وادب سایپا مشهد - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد
* صنایع گیتی پسند اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* شهید منصوری قرچک - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک
* شرکت ملی و حفاری ایران - فولادماهان سپاهان، ساعت 16، سالن نفت اهواز

- هفته یازدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:
* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی
* کاسپین قزوین - بانک سامان، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین
* توزین الکتریک کاشان - هیئت بسکتبال شهرکرد، ساعت 16، سالن مرحوم کتابچی کاشان
* ب . آ شیراز - شهرداری گرگان، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز
* پتروشیمی بندرامام - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن شهرک بعثت
* دانشگاه آزاد - راه و ترابری قم، ساعت 18، تالار بسکتبال آزادی

- هفته ششم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:
* سنگ آهن بافق یزد - شهرداری زرند کرمان
* هپکو اراک - پارسیان تهران
* مس کرمان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - نوین سپاهان اصفهان
* دانشگاه صنعتی ارومیه - تربیت بدنی کازرون
* پرسپولیس سبزوار - شهرداری شهرکرد

- بازی‌های آسیایی زمستانی 2011 امروز هم با رقابت ورزشکاران در رشته‌های مختلف در کشور قزاقستان پیگیری می‌شود.

- اردوی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای از امروز آغاز می‌شود.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* اودینزه - سامپدوریا
* کالیاری - یوونتوس

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* استوک سیتی - ساندرلند
* ویگان - بلکبرن
* آستون ویلا - فولهام
* تاتنهام - بولتون
* نیوکاسل - آرسنال
* منچسترسیتی - وست‌بروموویچ
* اورتون - بلکپول
* وولوورهمپتون - منچستریونایتد

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* اتلتیک بیلبائو - اسپورتینگ گیخون
* رئال زاراگوزا - راسینگ سانتاندر
* آلمریا - اسپانیول
* اوساسونا - مایورکا
* ختافه - دپورتیوو لاکرونیا
* ویارئال - لوانته
* بارسلونا - اتلتیکومادرید

- روز دوم از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ماینتس - وردربرمن
* هوفنهایم - کایزرسلاترن
* هانوفر - وولفسبورگ
* نورنبرگ - بایرلورکوزن
* کلن - بایرن مونیخ
* مونشن گلادباخ - اشتوتگارت

کد مطلب 1245670

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