تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه شانزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با اول ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با پنجم فوریه سال 2011 میلادی.
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ذوب آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* راه آهن شهرری - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران
* پاس همدان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:45، ورزشگاه قدس همدان
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* لبنیات ارژن فارس - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* علم وادب سایپا مشهد - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد
* صنایع گیتی پسند اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* شهید منصوری قرچک - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک
* شرکت ملی و حفاری ایران - فولادماهان سپاهان، ساعت 16، سالن نفت اهواز
- هفته یازدهم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی
* کاسپین قزوین - بانک سامان، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین
* توزین الکتریک کاشان - هیئت بسکتبال شهرکرد، ساعت 16، سالن مرحوم کتابچی کاشان
* ب . آ شیراز - شهرداری گرگان، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز
* پتروشیمی بندرامام - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن شهرک بعثت
* دانشگاه آزاد - راه و ترابری قم، ساعت 18، تالار بسکتبال آزادی
- هفته ششم رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سنگ آهن بافق یزد - شهرداری زرند کرمان
* هپکو اراک - پارسیان تهران
* مس کرمان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - نوین سپاهان اصفهان
* دانشگاه صنعتی ارومیه - تربیت بدنی کازرون
* پرسپولیس سبزوار - شهرداری شهرکرد
- بازیهای آسیایی زمستانی 2011 امروز هم با رقابت ورزشکاران در رشتههای مختلف در کشور قزاقستان پیگیری میشود.
- اردوی تیمهای کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابتهای جهانی و قارهای از امروز آغاز میشود.
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* اودینزه - سامپدوریا
* کالیاری - یوونتوس
- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* استوک سیتی - ساندرلند
* ویگان - بلکبرن
* آستون ویلا - فولهام
* تاتنهام - بولتون
* نیوکاسل - آرسنال
* منچسترسیتی - وستبروموویچ
* اورتون - بلکپول
* وولوورهمپتون - منچستریونایتد
- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* اتلتیک بیلبائو - اسپورتینگ گیخون
* رئال زاراگوزا - راسینگ سانتاندر
* آلمریا - اسپانیول
* اوساسونا - مایورکا
* ختافه - دپورتیوو لاکرونیا
* ویارئال - لوانته
* بارسلونا - اتلتیکومادرید
- روز دوم از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ماینتس - وردربرمن
* هوفنهایم - کایزرسلاترن
* هانوفر - وولفسبورگ
* نورنبرگ - بایرلورکوزن
* کلن - بایرن مونیخ
* مونشن گلادباخ - اشتوتگارت
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