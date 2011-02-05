- رئیس جمهوری یمن از "حسنی مبارک" همتای مصری خود خواست تا به راه حل مسالمت آمیز با گروه مخالفین برای برقراری ثبات در این کشور بیاندیشد.
-"احمد شفیق" نخست وزیر مصر با بی اعتنایی به خواست دهها هزار معترض برای برکناری مبارک از قدرت گفت: به دلایل قانونی نیازمند باقی ماندن مبارک بر مسند قدرت هستیم.
-رئیس جمهوری آمریکا گفت: ایالات متحده مخالفت خشونت ها در مصر است.
-یک سرباز انگلیسی در جنوب افغانستان کشته شد.
-بانک دولتی هند اعلام کرد: دهلی پول نفت ایران را به یورو پرداخت می کند.
- یک مرد آمریکایی در کوبا به 20 سال زندان محکوم شد.
- در نتیجه درگیریهای مرزی میان نیروهای تایلندی و کامبوج یک سرباز تایلندی کشته و چهار فرد دیگر مجروح شدند.
- "رودونگ سینمون" ارگان رسمی حزب حاکم کره شمالی در گزارشی نوشت: گفتگوها میان مقامات کره شمالی و جنوبی اولویت اصلی برای بهبود روابط در شبه جزیره است.
- وزیر خارجه بولیوی از آمادگی این کشور برای احیای روابط دیپلماتیک با آمریکا خبر داد.
- وزیر نفت ونزوئلا بحث فروش بنزین به ایران را رد کرد.
نظر شما