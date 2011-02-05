حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مسائل اجتماعی اسلام را حاکمیت دین بر جامعه خواند و گفت: یکی از اساسی ترین استراتژی امام(ره) در مسئله انقلاب این بود که حکومت اسلامی تشکیل دهند لذا "نظریه ولایت فقیه" که بنیانی ترین ثمره انقلاب اسلامی است توسط امام(ره) زنده شد، پرورش یافت و مبانی نقلی و عقلی آن مورد بحث قرار گرفت و بعد از اینکه نخبگان دینی جامعه تشیع به صورت کلان موضوع را پذیرفتند، مبلغان امام در نقاط مختلف کشور و حتی جهان شدند.



وی برپایی حکومت دینی را یکی از اساسی ترین اهداف انبیا و اولیا خواند و گفت: حاکمیت دین بر جامعه هدف بزرگ همه انبیا بود و از طرفی شیاطین بدنبال این هستند که جوامع هیچگاه زیر ید قدرت الهی قرار نگیرند و تابع شیاطین باشند.



موسوی هوایی افزود: متأسفانه در این مورد نگاهمان تنها سیاسی است در حالیکه امام یک حقیقت بزرگی را فرمودند که اینها می خواهند با سیاستگذاری هایشان نظرات شیطانی و ضد بشری و ضد الهی را بر جوامع حاکم کنند. لذا امام اولویت مسئله حکومت اسلامی را نسبت به تمام مسائل مطرح می کنند و حفظ نظام اسلامی را اوجب واجبات می خوانند.



معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: امام با این استراتژی جلو آمدند که اصل حکومت اسلامی به عنوان یک کلی باید حفظ شود و بعد شاخ و برگهای آن نیز درست شود. ممکن است مدیران بخشهای مختلف یک حکومت اسلامی نقصهایی داشته باشند که وظایف نهادهای مختلف نظارتی در اصلاح این مسائل مشخص شده است. جمهوری اسلامی یک کل است که باید اجزاء آن را به تدریج درست کنیم.



وی به مسئله "وحدت" بعنوان یکی دیگر از استراتژیهای امام(ره) اشاره کرد و افزود: ایشان وحدت را از بین خواص، علما و مسئولان می دیدند در نظر و عمل بر آن پایبند بودند و برای حفظ آن بر نقاط وحدت آفرین و ترک نقاط اختلافی تأکید می کردند. امام خمینی(ره) در مسائل اهل سنت باز و بر طبق منطق اهل بیت(ع) رفتار کردند و الان نیز همینطور است.



حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: این مشترکات را می توان در وجود مقدس پیامبر، قرآن، اصل اسلام و محبت اهل بیت تجلی داد. حتی امام خمینی(ره) برای اینکه به همه به ویژه مسلمانان مسئله حکومت اسلامی را بفهمانند به صدر اسلام اشاره کردند که اینها به شدت بر خلیفه بعد از پیامبر تأکید داشتند. درست است که به انحرف رفتند اما اصل موضوع از سوی پیامبر(ص) در بین مسلمین آنقدر خوب جا افتاده بود که آنها دغدغه حاکمیت اسلامی را داشتند.



وی افزود: لذا امام با استفاده از مشترکات بر وحدت مسلمانان تأکید و نسبت به وجود دشمن مشترک روشنگری کردند. به همین دلیل امروز می بینیم که همه ملتهای مسلمان دغدغه اسلام را دارند و آنها نسبت به دشمنان خود آگاهی دارند. روزگاری بود اسرائیل از سوی مسلمانان پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب و آگاهی بخشی امام بیشتر مسلمانان رژیم غاصب اسرائیل را دشمن خود می دانند و رژیم صهونیستی از همین مسئله می هراسد و می خواهد از این طریق به ایران ضربه بزند.