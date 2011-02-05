هشتمین سوگواره تعزیه مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر درآمل، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل در مراسم اختتامیه این سوگواره گفت: در این سوگواره که به مدت چهار روز در آمل برگزار شد، هفت گروه برتر تعزیه مازندران، برنامه های خود را اجرا کردند.

محمد محمدی افزود: مجلس بعثت رسول اکرم، مجلس امام حسن مجتبی(ع)، مجلس مسلم بن عقیل (ع)، مجلس حضرت ابوالفضل(ع)و مجلس امام حسین(ع) از بابلسر به عنوان آثار برتر اجرا شده درهشتمین سوگواره تعزیه مازندران بود.

وی ادامه داد: از برنامه های جنبی این سوگواره تجلیل از سید حسن مهدوی از پیشکسوتان تعزیه مازندران و مراسم یادمان مرحوم علی اکبر عابدپور از پیرغلامان تعزیه استان بوده است.

محمدی، از تعزیه و تعزیه خوانی به عنوان آیین و هنرهای نمایشی خاص محرم که الهام گرفته از نهضت بزرگ عاشورا است یاد کرد و ادامه داد: تعزیه زبانی عام دارد و در طول تاریخ توانسته است با بهره گیری از هنر، صحنه هایی از این واقعه را ترسیم کند و پیام های ماندگاری در اذهان جامعه ثبت کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با بیان اینکه تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ دینی است و مضمون آن رویارویی دو نیروی خیر و شر را شامل می شود، افزود: تعزیه و شبیه‌خوانی به عنوان هنری اصیل از دیرباز به عنوان مهم ترین ابزارهای پیام رسانی واقعه کربلا مطرح بوده و کارکردهای موثری داشته است.

محمدی افزود: این هنر در مازندران همواره به عنوان یکی از عوامل پیوند معنوی نسل جدید با قیام سرخ حسینی مورد توجه قرار داشته است.

وی یادآورشد: هر ساله در ماه محرم و صفر جای جای مازندران میزبان گروه‌ های هنری تعزیه ‌گردان و شبیه ‌خوان متعدد است که به رسم دیرین، این فرهنگ شفاهی را سینه به سینه تا به امروز منتقل و حفظ کرده اند.