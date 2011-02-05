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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رفتارهای بد کودکان برای جلب توجه والدین است

رفتارهای بد کودکان برای جلب توجه والدین است

کارشناس اداره بهداشت روان وزارت بهداشت گفت: کودکان از رفتارهای بد خود برای جلب توجه والدین استفاده می کنند.

معصومه افسری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: والدین سعی کنند دعواهای جزئی کودکان را نادیده بگیرند زیرا اغلب این دعواها برای جلب توجه آنهاست.

وی افزود: وقتی کودک رفتار شایسته و خوبی از خود نشان می‌دهد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد در مقابل وقتی رفتارهای بد و ناشایست از کودکان سر می‌زند والدین به آنها توجه می‌کنند و کودک از این رفتارهای بد به عنوان حربه برای جلب توجه والدین استفاده می‌کند.

افسری با عنوان این مطلب که والدین نباید در دعوای فرزندان دخالت کنند، ادامه داد: والدین باید با مسئله رقابت فرزندان از موضع یک بزرگسال و بالغ برخورد کنند.

این کارشناس اداره بهداشت روان افزود: اگر فرزندان حین دعوا از ناسزا و ادبیات توهین‌آمیز استفاده می‌کنند، والدین به آنها گوشزد کنند که برای بیان احساسات خود از کلمات مناسب استفاده کنند. همچنین در زمان دعوا اگر والدین نمی‌دانند مقصر کیست در این مواقع، هردو نفر را با پیامد رفتارشان رو به رو کنند و فرزندان را تشویق کنند تا خودشان اختلافشان را بدون درگیری و مشاجره حل کنند. 

کد مطلب 1245684

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