گزارش مهر از کتابهای پرفروش هفته

هفته های گذشته کتابفروشیهای مرکز تهران دارای یک وضعیت نسبی مشابه بودند. یا همگی روندی نزولی و صعودی در فروش داشتند و یا در حد متوسط قرار داشتند. اما این هفته فروش کتابفروشیهای خیابان کریمخان و انقلاب با فروشگاههای بازارچه کتاب، فاصله محسوسی داشت.

پس از ورود به بازارچه کتاب که نسبت به هفته گذشته خلوت تر است، وارد فروشگاه فارابی شدم. فروشنده این کتابفروشی که بصورت تخصصی کتابهای مذهبی می فروشد، فروش این هفته را خراب خراب توصیف کرد. او معتقد بود فروش هنوز در حال افول و بازار کتاب راکد است. کتابهای روانشناسی و موضوعات مذهبی با نسبت گفته شده در این هفته بیشترین فروش را در این کتابفروشی داشتند و عناوینی چون "روانشناسی ابزار وجود" نوشته سیده آزاده موسوی زاده و " مقتل لهوف به همراه قیام مختار(مختارنامه)" کتابهای شاخصی هستند که بیشترین تعداد فروش این هفته را به خود اختصاص داده اند.

چند فروشگاه آنطرف تر کتابفروشی انتشارت ققنوس است. مسئول فروشگاه درباره فروش این هفته گفت: "هیچی نفروختیم!" با تعجب می گویم: یعنی چند عنوان شاخص نیز نداشتید که این هفته خوب به فروش رفته باشد؟ پاسخ می دهد: "وقتی یک روز تعطیل در هفته بیفتد وضع اینطور می شود." با اشاره به محیط و افراد کم در بازارچه کتاب می کند. "این هفته خوب نبود."

اما ظاهرا وضع کتابفروشیهای راسته انقلاب با فروشگاههای بازارچه کتاب تفاوت دارد. مسئول فروش فروشگاه امیرکبیر مدعی است بازار کتاب کساد است اما خریداران همیشگی بدنبال کتاب می آیند. این هفته کتب دایرة المعارف و مرجع در این فروشگاه خوب به فروش رفته است. "سقای آب و ادب" سید مهدی شجاعی و کتابهای رضا امیرخانی نیز این هفته فروش خوبی داشته اند.

رشد فروش "مختارنامه" در کتابفروشی ها

مشغول صحبت هستیم که جوانی وارد می شود و سراغ یک کتاب مذهبی را می گیرد. مرد میانسالی نیز با تعداد زیادی کتاب در دستش به سوی صندوق می آید. در میان کتابها عناوین فلسفی به چشم می خورد. مرد سراغ کتاب جدیدی از یثربی درباره ملاصدرا را می گیرد. مسئول فروش همانطور که مشتری ها را راه می اندازد با من نیز سخن می گوید: "مقتل لهوف" نیز خوب فروخت. "مختارنامه" هم خوب می فروشد. سه گانه فاضل نظری هم فروش خوبی داشت ولی مثل هفته های پیش نبود.

فروشنده در حال پاسخ دادن به چند مراجعه کننده می گوید: رمان هم مخاطبان همیشگی اش را داشت ولی در کل بازار خوبی نداشت.

جالب است که از مسیر بازارچه کتاب تا فروشگاه انتشارات مولی فروش این هفته روندی صعودی داشت. مسئول فروشگاه با گشاده رویی سؤالهایم را پاسخ می دهد. چند نفر از دوستانش برای آوردن کتابهای جدید کتابفروشی را ترک کرده اند و دو نفر از پس مشتری ها بر نمی آیند. فروشنده می گوید: "عبرتگاه تاریخ"، "پندهای قندپهلو" و "دیالکتیک نهایی" خوب به فروش رفتند.

او ادامه می دهد: نمایشنامه ها نیز خوب فروختند. نمایشنامه "مده آ" خیلی خوب فروخت. "حرفهایی برای نگفتن(گزیده سخنان دکتر شریعتی)"، "نیایش های مولانا"، "گزارش تحلیلی یک مورد هیستری" از فروید و یادداشت های 4 جلدی آلبر کامو نیز ازکتابهای پرفروش این هفته مان بودند."جهان های موازی" نیز که چاپ دومش به تازگی آمده است، "شازده کوچولو" و جلد سوم تفسیر "عرایض البیان" هم این هفته خوب فروختند.

فروش تقویم و سررسید در حال رشد است

در یک رده بندی موضوعی کتابهای پرفروش این هفته شامل عناوین نمایشنامه، عرفان، روانشناسی، رمان و تاریخ می شود. موضوعی که این فروشنده به سخنانش اضافه کرد رشد فروش تقویم و سررسید بود .

فروشگاه ای کریم خان، بیشتر رمان و داستان فروختند

اما در کتابفروشیهای خیابان کریم خان نیز وضعیت فروش به نظر مساعد است و رفت و آمد مقبولی از مخاطبان در فروشگاه ها دیده می شود. "ظرافت جوجه تیغی"، "شبهای روشن"، "یادداشت های پنج ساله"، "قدرت" و "لبخند بی لهجه" 5 عنوان نخست پرفروش های دی ماه فروشگاه نشر ثالث هستند. "دیدن دختر صد در صد دلخواه"، "جهان هولوگرافیک"، " یک نفر برای تاکسی ها دست تکان می دهد"، "احتمالا گم شده ام" و "چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود" دیگر عنوان های پرفروش این کتابفروشی است.

فروش رمان و داستان و بعد از آن شعر و تاریخ در این مدت بیشترین میزان اقبال را در فروشگاه ثالث داشته است. پرفروش های هفتم تا چهاردهم بهمن ماه کتابفرشی چشمه نیز مانند هفته های گذشته، بیشتر شامل عناوین رمان و داستان است. "شبهای روشن" که چند هفته در جایگاه اول فروش این فروشگاه بود این هفته جای خود را با "نگران نباش" تعویض کرده است. "احتمالا گم شده ام" با فروش 47 جلدی، "چهل سالگی" با فروش 25 جلدی و "شبانه ها: 5 داستان موسیقی و شب" با فروش 24 جلدی به ترتیب در جایگاه سوم تا پنجم قرار گرفته اند.

کتاب "دوکام حبس" نیز با فروش 22 نسخه ای در رتبه ششم پرفروشهای این کتابفروشی قرار دارد. دو عنوان جدید نیز این هفته در فهرست پرفروشهای چشمه قرار گرفته اند که عبارتند از: "حرفه من خواب دیدن است" نوشته فاطمه زارعی با فروش 16 نسخه و "دوتا نقطه" اثر پیمان هوشمندزاده با فروش 15 نسخه.

علاوه بر تفاوتی که میان فروش فروشگاههای بازارچه کتاب و دیگر کتابفروشیهای مرکز پایتخت، در این هفته محسوس بود افزایش فروش کتابهای تاریخ صدر اسلام و مقاتل به خصوص کتاب "مختارنامه" بود که به نظر دلیل این امر پخش سریال مختارنامه و کنجکاوی مخاطبان به کشف زوایای بیشتری از تاریخ اسلام باشد.

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گزارش: صادق وفایی