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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تقوا پرهیز از گناه و تنها ملاک ارزش و برتری انسانها است که وقتی سرلوحه زندگی قرار گیرد، خیر دنیا و آخرت را برای تقواپیشه به همراه دارد.

آیه روز:

وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُمْ قَالُواْ خَیْرًا لِّلَّذِینَ أَحْسَنُواْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ .

به کسانى که تقوا پیشه کردند گفته شود پروردگارتان چه نازل کرد مى گویند خوبى براى کسانى که در این دنیا نیکى کردند [پاداش] نیکویى است و قطعا سراى آخرت بهتر است و چه نیکوست‏سراى پرهیزگاران .

سوره نحل، آیه 30

حدیث امروز:

امام صادق(ع)

السَّعیدُ یَتّعِظُ بِمَوعِظَةِ التَّقوى.

انسان سعادتمند اندرز به تقوا را آویزه گوش خود مى ‏کند.

میزان الحکمه؛ ح 22198

کد مطلب 1245686

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