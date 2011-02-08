آیه روز:

وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُمْ قَالُواْ خَیْرًا لِّلَّذِینَ أَحْسَنُواْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ .

به کسانى که تقوا پیشه کردند گفته شود پروردگارتان چه نازل کرد مى گویند خوبى براى کسانى که در این دنیا نیکى کردند [پاداش] نیکویى است و قطعا سراى آخرت بهتر است و چه نیکوست‏سراى پرهیزگاران .

سوره نحل، آیه 30

حدیث امروز:

امام صادق(ع)



السَّعیدُ یَتّعِظُ بِمَوعِظَةِ التَّقوى.

انسان سعادتمند اندرز به تقوا را آویزه گوش خود مى ‏کند.

میزان الحکمه؛ ح 22198