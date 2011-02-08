آیه روز:
وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُمْ قَالُواْ خَیْرًا لِّلَّذِینَ أَحْسَنُواْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ .
به کسانى که تقوا پیشه کردند گفته شود پروردگارتان چه نازل کرد مى گویند خوبى براى کسانى که در این دنیا نیکى کردند [پاداش] نیکویى است و قطعا سراى آخرت بهتر است و چه نیکوستسراى پرهیزگاران .
سوره نحل، آیه 30
حدیث امروز:
امام صادق(ع)
السَّعیدُ یَتّعِظُ بِمَوعِظَةِ التَّقوى.
انسان سعادتمند اندرز به تقوا را آویزه گوش خود مى کند.
میزان الحکمه؛ ح 22198
نظر شما