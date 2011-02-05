مازندران به سطح اول بسکتبال با ویچلر کشور بازگشت

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم "امیرنان" مازندران به عنوان تیم بسکتبال با ویلچرجانبازان و معلولان شهرستان آمل در رقابتهای دسته دوم باشگاه های کشور شرکت کرد و خوشبختانه با حمایت مدیریت این مجموعه و تلاش بازیکنان توانست به رقابتهای دسته یک صعود کند.

وی ادامه داد: تیم امیرنان مازندران در رقابتهای مرحله گروهی این رقابتها که با حضور 16 تیم در دو منطقه برگزارشد به عنوان تیم دوم به مرحله پایانی این رقابتها صعود کرد.

سرگروه تیم بسکتبال باویلچر امیرنان مازندران اضافه کرد: مرحله پایانی این رقابتها که با حضور هشت تیم برای صعود دو تیم از این مرحله به رقابتهای فصل آینده دسته یک باشگاه های کشور در قزوین برگزار شد، تیم امیرنان مازندران به عنوان تیم دوم پس از قزوین صعود کرد.

عسگری پور، عملکرد بازیکنان این تیم را در مرحله پایانی قابل قبول خواند و ادامه داد: همه بازیکنان تیم امیرنان برای صعود به رقابتهای دسته یک و بازگشت دوباره به سطح اول بسکتبال کشور تلاش زیادی از خود داشتند و خوشبختانه با صعودی مقتدرانه مزد زحمات چند ماهه خود را گرفتند.

وی یادآورشد: تیم امیرنان مازندران در هفت مسابقه خود در این مرحله در شش مسابقه برابرحریفان پیروز شده و فقط یک دیدار را برابر تیم قزوین میزبان رقابتها با اختلاف امتیازی نزدیکی نتیجه را واگذار کرده بود.

وی یادآورشد: امیرنان مازندران از سال آینده وچند ماه قبل از آغاز رقابتهای دسته یک با تیمی قوی و کادر فنی مجرب راهی مسابقات خواهد شد.