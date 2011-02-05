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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۵

برقع در دومین ایالت آلمان ممنوع می‌شود

برقع در دومین ایالت آلمان ممنوع می‌شود

ایالت لوور ساکسوی آلمان با پیروی از قوانین ایالت هسه این کشور درنظر دارد پوشیدن برقع و روبنده را برای زنان مسلمان در تمام بخشهای عمومی ممنوع کند، اقدامی که احتمال می‌رود موجی از محدودیتها و تصویب قانونهای مشابه را در سراسر این کشور بدنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری لوکال، پس از آن که اوایل هفته گذشته ایالت هسه آلمان اعلام کرد که روبنده را در تمام اماکن عمومی ممنوع کرده است، دولت ایالت لوور ساکسونی در پاسخ به یک کارمند دفتری در فرانکفورت مبنی بر پوشش روبنده اظهار داشت که درحال بررسی ممنوعیت مشابه است.

اووه شونه مان وزیر داخلی این ایالت از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی اظهار داشت: برقع در ساختمانهای دولتی و عمومی هیچ جایگاهی ندارد. این ایالت درحال حاضر برخی مقررات حقوقی را برای کارمندان و مقامات رسمی بررسی می کند.

وی اظهار داشت پارلمان فدرال نظر خود را در این رابطه اعلام نکرده و جهت گیری نکرده است.

نکته جالب توجه این است که تا کنون هیچ اشاره ای از سوی دولت لوور ساکسونی برای اینکه هیچکدام از کارمندان خود قصد پوشیدن برقع را داشته باشند صورت نگرفته است.

چهارشنبه گذشته ایالت هسه نخستین ایالت آلمان بود که اعلام کرد پوشش کامل صورت برای مشاغل دولتی ممنوع است.

وزیر داخلی این ایالت اظهار داشت: ظاهر، رفتار و کلام کارمندان دولتی باید از نظر دینی و سیاسی باید بدون جهتگیری باشد.

کد مطلب 1245689

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