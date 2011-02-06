272 طرح اشتغالزایی برای مدد جویان خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امان الله حسین پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر 272 طرح اشتغال به صورت نمادین با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 706 میلیون ریال افتتاح خواهد شد.



وی با بیان اینکه اعتبارات این طرحها از محل صندوق اشتغال نیازمندان امداد و از محل اعتبارات قرض الحسنه بانکی استان تامین شده است تصریح کرد: افتتاح کتابخانه شهید رجائی کمیته امداد شهرستان جاجرم با همکاری و مشارکت کتابخانه های عمومی این شهرستان نیز یکی از برنامه های پیش بینی شده در ایام دهه فجر است.

حسین پور با اعلام اینکه 642 واحد مسکونی افراد تحت حمایت کمیته امداد در این ایام به بهره برداری می رسد، افزود: علاوه بر افتتاح این واحدهای مسکونی با اعتبار 49 میلیارد و 206 میلیون ریال، عملیات اجرایی 70 واحد مسکونی دیگر نیز با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال همزمان با فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد.



وی همچنین از اهداء 500 سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی استان خبرداد و افزود: نوعروسان و تازه دامادها تحت پوشش این نهاد با اختصاص چهار میلیارد و 200 میلیون ریال ریال اعتبار کمک هزینه خریدجهیزیه به صورت نقدی دراین ایام دریافت می کنند.



وی با اشاره به اینکه برنامه هایی همچون مسابقات قرآنی و حلقه های معرفت با موضوعات قرآنی و انقلابی، برنامه های تبلیغی و ترویجی و مسابقات مقاله نویسی با موضوعات مختلف در کانونهای فرهنگی و تربیتی برگزار می شود اظهارداشت: برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی مجریان طرحهای اشتغال، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده بیماران و ایتام، همایشهای مختلف با حضور دانش آموزان و دانشجویان، برپایی شب شعر و در نهایت آموزش مهارتهای زندگی و ازدواج از دیگر برنامه های اجرایی ایام الله دهه فجر است.



مدیر کل کمیته امدادامام خمینی (ره) خراسان شمالی با اشاره به اینکه مسابقات فرهنگی و ورزشی برای کارکنان امداد استان و برای دانش آموزان خوابگاه باقرالعلوم (ع) کمیته امداد نیز در این ایام برگزار خواهد شد خاطر نشان کرد: مسابقه مقاله نویسی، نقاشی، شعار نویسی، خاطره نویسی و مسابقه بهترین جمله در خصوص شخصیت امام در ایام دهه فجر برای دانش آموزان ودانشجویان مددجو برگزار می شود.