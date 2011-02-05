سناریوهای آمریکا در مصر؛ از کنار گذاشتن مبارک تا دست نشاندگان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا از نخستین روزهای قیام مردمی مصر با مشاهده موج اعتراضات مردمی این کشور در موضعی فریبکارانه تغییر رویه داده و برای جلب رضایت معترضان خود را حامی ملت مصر توصیف کرده است. این تغییر رویه آمریکا در برخورد با انقلاب های مردمی در سراسر جهان هرچند بی سابقه نبوده است اما در مورد قیام مردمی مصر به حدی سریع بود که حتی خشم رژیم صهیونیستی هم پیمان دیرینه خود را برانگیخته است.

تغییر رویه آمریکا به ابراز برائت سریع سران این کشور از حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و حمایت از قیام مردمی و سردادن ندای عدالتخواهی و دیکتاتور ستیزی منجر نشد بلکه تا دخالت در روند داخلی مصر و مطرح کردن سناریوهای متعدد پیش رفته است.

مجلس سنای آمریکا روز گذشته با اجماع اعلام کرد که حسنی مبارک باید فورا از قدرت کنار رود و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر در این کشور دولت انتقالی تشکیل شود.

"جان مک کین" و "جان کری" سناتورهای آمریکایی لایحه کنار رفتن مبارک از قدرت را به کنگره ارائه داده اند.

در همین راستا "جوبایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا شب گذشته با "عمر سلیمان" همتای مصری خود گفتگو کرد. وی خطاب به سلیمان اعلام کرد که خشونت در مصر باید هر چه سریعتر متوقف شود و وی به منظور تشکیل یک دولت دموکراتیک با تمامی طرف های مخالف گفتگو کند.

سناریوهای آمریکا برای آینده مصر عبارتند از:

1- کنار گذاشتن مبارک و انتقال قدرت به عمر سلیمان

2- تشکیل دولت انتقالی با مشارکت تمامی مخالفان حتی اخوان المسلمین و نهادهای مدنی و ارتش تا از این طریق زمینه برای اصلاحات ضروری در مصر به منظور برگزاری انتخابات سالم و به دور از هر گونه تقلب در سال جاری فراهم شود.

در همین حال روزنامه "نیویورک تایمز" گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال رایزنی با مسئولان مصری برای کنارگذاشتن مبارک است.

این در حالی است که حسنی مبارک با توجه به قیام مردمی مصر و فشارهای آمریکا برای کنار گذاشتن وی روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی ای بی سی مدعی شد: من می خواهم از سمت خود استعفا کنم اما نگرانم این موضوع منجر به بی ثباتی و هرج و مرج در کشور شود.

آمریکا در قالب شعار دیکتاتورستیزی در مصر به دنبال انتخاب مهره دست نشانده از طیف حزب ملی حاکم این کشور است تا وی تامین کننده منافع واشنگتن و تل آویو در منطقه به ویژه حافظ توافقنامه صلح با رژیم صهیونیستی باشد.

وی مدعی شد: صبر من بعد از سال ها خدمت به کشور تمام شده است و می خواهم کنار روم. من به اعتراضات مردمی و آنچه آنها می گویند اهمیتی نمی دهم بلکه برای من کشور مهم است.

با نگاهی به سناریوهای آمریکا برای آینده مصر و نمونه های مشابه آن در عراق و دیگر کشورها می توان دریافت که واشنگتن برخلاف ادعاها و شعارهای خود مبنی بر برقراری دموکراسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشورهای دنیا به ویژه جهان سوم تنها به فکر منافع خود و به کارگیری مهره های دست نشانده در این کشورها است. مهره هایی که تا زمان تامین خواسته های واشنگتن اعتبار خواهند داشت.

آمریکا در وهله بعد به دنبال تحقق منافع رژیم صهیونیستی هم پیمان استراتژیک خود نیز است. مصر در این رابطه بهترین شاهد مثال است و انتخاب عمر سلیمان به عنوان گزینه واشنگتن برای به دست گرفتن قدرت در این کشور گواه این مطلب است. گزینه ای که هر چند به ظاهر بتواند قیام مردمی را تا حدی آرام کند اما در واقع هم قطار حسنی مبارک هم پیمان سابق آمریکا و رژیم صهیونیستی و از طیف حزب ملی حاکم مصر است لذا وی دنباله رو سیاست های مبارک از جمله تامین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه پایبندی مصر به توافقنامه صلح میان قاهره و تل آویو که در سال 1979 امضا شده است خواهد بود.

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سمیه خمارباقی

