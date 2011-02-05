وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: این مجموعه کتاب که خراطی سنتی آن منتشر شده شامل موضوعات دیگری از جمله آهنگری؛ درب و پنجره‌های قدیمی، چوب‌کاری و موارد دیگر است که قرار است بعد از انتشار هر جلد، در یک بسته فرهنگی راهی بازار نشر شود.

این نویسنده با اشاره به اینکه نخستین جلد این مجموعه رشته خراطی بود، بیان کرد: در این کتاب دیدگاه‌های مختلف درخصوص خراطی جمع‌آوری و آموزش‌های مقدماتی در مورد این رشته ارائه شده است.

وی تأکید کرد: خراطی سنتی برای نخستین‌بار است که تبدیل به کتاب شده و دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلف در ایران و جهان نسبت به رشته خراطی در کنار هم قرار گرفته است.

شاه محمدی اظهارکرد: در حالی که رشته خراطی در کشور ما سابقه‌ای سه هزار ساله دارد اما هیچ‌گاه به آن پرداخته نشد و هم‌اکنون در این کتاب موضوعات مختلف و مرتبط به این حوزه در قالب‪6 ‬ فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تعاریف، یادگیری خراطی، تجهیزات خراطی، مقدمات خراطی و تکنیک‌های خراطی از جمله فصل‌های کتاب است که توضیحات کاملی دارد.

این نویسنده اضافه کرد: خراطی یک نوع هنر ظریف کاری روی چوب است که به دو صورت تزئینی شامل مجسمه، قاب عکس، آیینه، پایه تختخواب، ساغر، پیاله و تسبیح‌های بزرگ و کاربردی شامل جای کبریت، جای دستمال کاغذی، میل زورخانه، قلیان، عصا، شطرنج، چرتکه، صندوقچه، گلدان، انواع ظروف میوه‌خوری، شکلات‌خوری و قاشق‌های چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: چوب‌های مورد استفاده در هنردستی خراطی شامل گردو، توسکا، بید، چنار، چوب سفید، کیکم، کهور گلابی و زبان گنجشک است و مواد اولیه مصرفی در این صنعت دستی سریشم، لاک الکل و لاک سلولزی است.

شاه محمدی همچنین درباره کتاب دوم این مجموعه گفت: این کتاب در مورد آهنگری و موضوعات مربوط به آن است که به احتمال فراوان در سال آینده راهی بازار نشر می‌شود و پس از آن نیز کتاب درب و پنجره‌های قدیمی و واشکافی‌های آنها مورد نظر است.

این نویسنده همچنین درباره کتاب تازه منتشر شده خود به نام "زیرسازی و آماده سازی زمینه در نقاشی دیواری" نیز اظهار کرد: این کتاب دارای دو بخش است که تاریخچه نقاشی دیواری در ایران و جهان و زیرسازی آن را تشریح می‌کند.

این کتاب‌ها از سوی انتشارات اریتان اسکنر اردبیل منتشر می‌شود.