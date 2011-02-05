اصغرثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس دعوت کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در وزن 42 کیلوگرم

نبی‌الله کریمی، در وزن 46 کیلوگرم پوریا سلیمی، در وزن 50 کیلوگرم علی ارسلان و سینا رجبی، در وزن 63 کیلوگرم سجاد فرج‌پور، در وزن 85 کیلوگرم امیرحسین خان‌پور و در100کیلوگرم بابک رزم‌پوش به این اردو دعوت شدند.

وی همچنین به حضور یک مربی مازندرانی به این اردو خبر داد و افزود: خلیل رشید محمد زاده سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران، بختیار تقوی مربی مازندرانی را به جمع هفت مربی کادر فنی دعوت کرد.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: مرحله نخست اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای از امروز 16 بهمن ماه به مدت 12 روز و با حضور 46 کشتی‌گیر نوجوان در مجموعه ورزشی برق تهران برگزار می‌شود.

رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا و جهان سال آینده به ترتیب در تایلند و مجارستان برگزار می‌شود.