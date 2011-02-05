مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نمازجمعه تاریخی مردم تهران اعلام کردند: شکست غیرقابل جبران در انتظار آمریکا و اسرائیل

وزیر نفت خبر داد: تولید بنزین و گازوئیل یورو 5 از چند روز آینده

وزیر کار:‌ مسایل کارگری کشور سامان می‌یابد

جام جم :

رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نمازجمعه تاکید کردند: اسلامگرایی؛ قوی‌ترین جریان مبارزه در مصر

آغاز رقابت 92 فیلم ایرانی در بیست و نهمین جشنواره فجر

غلامرضا مصباحی مقدم : اصولگرایان زیر یک چتر قرار می‌گیرند



جوان:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم نمازگزاران تهرانی: مصر بزرگ اراده کند پیروز است

سردار کمالی : تغییرات گسترده سربازی از سال آینده

رهبر معظم انقلاب : بیداری اسلامی انعکاس فریاد قدرتمندانه ملت ایران است



حمایت:

تحلیل مقام معظم رهبری از خیزش مردمی در کشورهای عربی؛ مردم ایران انعکاس فریاد قدرتمندانه خود را در بیداری اسلامی مردم مصر و تونس مشاهده می‌کنند

پیش‌بینی "بیزنس مانیتور اینترنشنال" از رشد شاخص‌های اقتصادی ایران: مسکن در دو سال آینده بدون نوسان خواهد بود

تظاهرات بی‌سابقه برای برکناری مبارک



خراسان:

ولی امر مسلمین جهان در اجتماع مردم مومن و انقلابی در نماز جمعه تهران تبیین فرمودند: احساس تحقیر، عامل اصلی قیام مردم مصر و تونس

تسهیلات ویژه برای تفکیک کنتورهای مشترک گاز

اتحادیه اروپا از ممنوعیت صدور ویزا برای صالحی عقب نشینی کرد



دنیای اقتصاد:

خروش مصر برای اخراج مبارک

بازار جهانی طلا تحت تاثیر انقلاب در مصر

آمار جدید سامانه رهگیری معاملات؛ حباب اجاره بها در تهران ترکید؟



فرهیختگان:

مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران: بیداری مردم تونس و مصر انعکاس فریاد قدرتمندانه مردم ایران است

ابوترابی فرد خبر داد: احتمال تشکیل جلسه مشترک دولت و مجلس

سیل و کولاک در کشور با 11 کشته



قدس:

رهبر معظم انقلاب در جمع باشکوه نمازگزاران تهران: آمریکا در قبال مردم مصر فریبکاری را آغاز کرده است

در پی افزایش کاذب قیمت انجام می‌شود؛ حراج ویژه بانک مرکزی برای شکستن حباب سکه

وزیر نفت: سهمیه بنزین کاهش نمی‌یابد



کیهان:

رهبرمعظم انقلاب در بی‌نظیرترین نماز جمعه تهران: فریاد امروز مردم مصر همان فریاد آشنای انقلاب اسلامی است

پیش‌بینی‌ هواشناسی؛ بارش‌ها ادامه دارد

دیلی‌میل: اسلامگرایان در کشورهای عربی به قدرت می‌رسند



همشهری:

رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه: حوادث منطقه، انعکاس 30 ساله صدای ملت ایران است

سهمیه بنزین 400 تومانی باقی می‌ماند

آغاز جشنواره‌های بین‌المللی فیلم و تئاتر فجر از امروز