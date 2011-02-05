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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۱

مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز شنبه 16 بهمن بدین شرح است.

ایران :
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نمازجمعه تاریخی مردم تهران اعلام کردند: شکست غیرقابل جبران در انتظار آمریکا و اسرائیل
وزیر نفت خبر داد: تولید بنزین و گازوئیل یورو 5 از چند روز آینده
وزیر کار:‌ مسایل کارگری کشور سامان می‌یابد

جام جم :
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نمازجمعه تاکید کردند: اسلامگرایی؛ قوی‌ترین جریان مبارزه در مصر
آغاز رقابت 92 فیلم ایرانی در بیست و نهمین جشنواره فجر
غلامرضا مصباحی مقدم : اصولگرایان زیر یک چتر قرار می‌گیرند

جوان:
رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم نمازگزاران تهرانی: مصر بزرگ اراده کند پیروز است
سردار کمالی : تغییرات گسترده سربازی از سال آینده
رهبر معظم انقلاب : بیداری اسلامی انعکاس فریاد قدرتمندانه ملت ایران است

حمایت:
تحلیل مقام معظم رهبری از خیزش مردمی در کشورهای عربی؛ مردم ایران انعکاس فریاد قدرتمندانه خود را در بیداری اسلامی مردم مصر و تونس مشاهده می‌کنند
پیش‌بینی "بیزنس مانیتور اینترنشنال" از رشد شاخص‌های اقتصادی ایران: مسکن در دو سال آینده بدون نوسان خواهد بود
تظاهرات بی‌سابقه برای برکناری مبارک

خراسان:
ولی امر مسلمین جهان در اجتماع مردم مومن و انقلابی در نماز جمعه تهران تبیین فرمودند: احساس تحقیر، عامل اصلی قیام مردم مصر و تونس
تسهیلات ویژه برای تفکیک کنتورهای مشترک گاز
اتحادیه اروپا از ممنوعیت صدور ویزا برای صالحی عقب نشینی کرد

دنیای اقتصاد:
خروش مصر برای اخراج مبارک
بازار جهانی طلا تحت تاثیر انقلاب در مصر
آمار جدید سامانه رهگیری معاملات؛ حباب اجاره بها در تهران ترکید؟

فرهیختگان:
مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران: بیداری مردم تونس و مصر انعکاس فریاد قدرتمندانه مردم ایران است
ابوترابی فرد خبر داد: احتمال تشکیل جلسه مشترک دولت و مجلس
سیل و کولاک در کشور با 11 کشته

قدس:
رهبر معظم انقلاب در جمع باشکوه نمازگزاران تهران: آمریکا در قبال مردم مصر فریبکاری را آغاز کرده است
در پی افزایش کاذب قیمت انجام می‌شود؛ حراج ویژه بانک مرکزی برای شکستن حباب سکه
وزیر نفت: سهمیه بنزین کاهش نمی‌یابد

کیهان:
رهبرمعظم انقلاب در بی‌نظیرترین نماز جمعه تهران: فریاد امروز مردم مصر همان فریاد آشنای انقلاب اسلامی است
پیش‌بینی‌ هواشناسی؛ بارش‌ها ادامه دارد
دیلی‌میل: اسلامگرایان در کشورهای عربی به قدرت می‌رسند

همشهری:
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه: حوادث منطقه، انعکاس 30 ساله صدای ملت ایران است
سهمیه بنزین 400 تومانی باقی می‌ماند
آغاز جشنواره‌های بین‌المللی فیلم و تئاتر فجر از امروز
کد مطلب 1245703

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