به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از 4 بهمن آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.



داوطلبان تا ساعت 24 فردا شنبه می توانند نسبت به ثبت نام خود در این آزمون از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.azmoon.org اقدام کنند.

آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 دانشگاه آزاد 22، 23 و 24 اردیبهشت ماه سال 90 برای تمامی گروههای آزمایشی برگزار می شود.



زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 تا 4 روز قبل از برگزاری آزمون و از طریق سامانه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.



نتیجه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 در نیمه دوم شهریور ماه 1390 از طریق سامانه اینترنتی اعلام می شود.