سایپا قهرمان زودهنگام لیگ برتر تکواندو نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های پنجم و ششم از دور برگشت رقابت‌های تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور در رده سنی نوجوانان روز گذشته در خانه تکواندو برگزار شد که طی آن تیم سایپای البرز با کسب دو پیروزی متوالی در فاصله سه هفته به پایان این مسابقات عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

شاگردان محمدرضا رضایی تیم‌های جوانه و مناطق نفت خیز را شکست داده و با کسب 38 امتیاز قهرمانی خود را جشن گرفتند. جوانه با 27 امتیاز، بهبد کرج با 26 امتیاز و رنگسازی ایران با 25 امتیاز سه تیمی هستند که باید در سه هفته پایانی برای کسب سکوهای دوم و سوم تلاش کنند.

مصطفی بابایی مسئول برگزاری رقابت‌های تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور در رده سنی نوجوانان در مورد هفته پایانی مسابقات به مهر گفت: تاکنون برنامه‌های لیگ برتر نوجوانان طبق آنچه در ابتدای سال طراحی کرده بودیم به اجرا درآمده و بیستم اسفندماه نیز دیدارهای سه هفته پایانی و مراسم اختتامیه مسابقات را برگزار خواهیم کرد.

- نتایج کامل دیدارهای هفته های پنجم و ششم مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

هفته پنجم:

* مناطق نفت خیز جنوب 6 - بهبد کرج 4

* مجتمع جوانه 4 - سایپای البرز 6

* گاز فجر جم 4 - شرکت رنگسازی ایران 6

* مکتب فرهنگ کرج 3 - هیئت تکواندوی قزوین 7

هفته ششم:

* مناطق نفت خیز جنوب 4 - سایپای البرز 6

* مجتمع درمانی بهبد کرج 4 - شرکت رنگسازی ایران 6

گاز فجر جم 4 - هیئت تکواندوی قزوین 6