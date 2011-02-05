جواد فخار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان این مطلب افزود: در این فصل از رقابتهای لیگ برتر کشتی، با رایزنی های اداره کل تربیت بدنی توانستیم با تعاونی اعتبار امید بعنوان اسپانسر تیم به توافق برسیم اما اکنون مدت زیادی است که آنها را ندیده ایم.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، اخباری که در برخی رسانه ها از قول من مبنی بر شکایت مستقیم از اسپانسر نماینده کشتی خراسان رضوی به مراجع قانونی نوشته شده است، صحت ندارد.

فخار با بیان اینکه اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی باید پاسخگوی مشکلات مالی تیم باشد، ادامه داد: اسپانسر فعلی تیم کشتی از سوی اداره کل بدنی خراسان رضوی به ما معرفی شده است و بر همین اساس سر منشا اینگونه مشکلات را متوجه مسئولان این نهاد می دانیم.

وی تأکید کرد: با این حال مسئولان تعاونی اعتبار امید برای رفع مسائل پیش آمده واسطه ای را فرستادند و از ما درخواست کردند تا برای پرداخت دیون به آنها مهلت بیشتری بدهیم.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی اظهار داشت: عمده نگرانی ما از این است که چرا مسئولان این تعاونی اعتبار پیگیر مشکلات نماینده کشتی استان نیستند و با این تیم ارتباط برقرار نمی کنند که امیدواریم این مسئله نیز به زودی حل شود.