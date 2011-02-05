مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت ایران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت با صدور حکمی به صورت مستقیم هرمز قلاوند را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب منصوب کرد.

پیش از این غلامرضا حسن بیگلو مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب بود که به دلیل بازنشستگی از ادامه فعالیت در این مجموعه بزرگ نفتی کناره گیری کرد.

در حال حاضر مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت خیر جنوب با حضور احمد قلعه‌بانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در اهواز برگزار می‌شود.

قلاوند مدیرعامل جدید شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب یکی از مدیران باسابقه در این مجموعه نفتی و در سطح استان خوزستان به شمار می‌رود.

اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مناطق نفت خیز جنوب

به گزارش مهر وزیر نفت در ادامه تغییرات مدیریتی در سطح شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعضای جدید هیئت مدیره این مجموعه نفتی را معرفی کرد.

بر این اساس غلامرضا راشد ( رئیس دانشگاه صنعت نفت)، محمد عالمی (قائم مقام شرکت ملی حفاری)، عبدالامیر هویزاوی، علیرضا دانشی (مدیر فنی مناطق نفت خیز جنوب)، حسن گلستان باغ، عباس سرخیلی ، حسین زنگنه (یکی از مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ) و هرمز قلاوند ( مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) و احمد قلعه بانی (مدیر عامل شرکت ملی نفت) به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منصوب شدند.

پیش از این شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب هیچ نماینده ای در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نداشت که با این انتصاب جدید این مجموعه هم در هیئت مدیره دومین شرکت بزرگ نفت جهان صاحب رای شد

شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب در حال حاضر با در اختیار داشتن ظرفیت تولید 2/2 تا 3/2 میلیون بشکه نفت در روز بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نفت خام ایران است.