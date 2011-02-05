به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، "شیخ عبد العزیز آل الشیخ" تظاهرات و راهمپیمایی های اخیر در برخی از کشورهای عربی را برنامه ریزی شده و هدف دار دانست و مدعی شد: دشمنان اسلام در نظر دارند کشورهای عربی و اسلامی را تجزیه کرده و آنها را از کشورهای بزرگ و قدرتمند به چند کشور کوچک تبدیل کنند.

وی در خطبه های نماز جمعه در مسجد "ترکی بن عبدالله" در ریاض در حمایت ضمنی از دیکتاتورهای عربی اظهار داشت: طرح عاملان تظاهراتهای اخیر جنایتکارانه و در جهت ضربه زدن به امت اسلامی و از بین بردن دین، اصول و اخلاق است. آنها می خواهند در کشورهای عربی تفرقه انداخته، وحدت آنان را از بین ببرند و در نهایت این کشورها را تقسیم کنند.

خاطرنشان می شود، در روزهای اخیر پس از قیام مردم تونس، کشورهای مصر، الجزایر، اردن، یمن و عربستان شاهد تظاهرات مردمی بر ضد حکومتهای خود بوده اند.