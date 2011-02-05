امیرحسین شریفیان‌پور، پزشک تیم ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد وضعیت شاهین خیری اظهار داشت: وی در تمرینات پیش از دیدار با مس کرمان روی یک حادثه توپ زیر پایش قرار گرفت و از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد که به همین دلیل بازی با مس کرمان را از دست داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر وضعیت این بازیکن بهتر شده است و قطعا می‌تواند در بازی تیم ذوب آهن برابر سپاهان اصفهان در روز یکشنبه هفته آینده به میدان برود.

پزشک تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در پایان گفت: به غیر از شاهین خیری بازیکنان دیگر ذوب‌آهن مشکلی برای حضور در دیدار با سایپا و سپاهان اصفهان ندارند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن‌ماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.