به گزارش خبرنگار مهر، بررسی اعتبار مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جریان افتاد تا نتیجه این بررسی پس از دو هفته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

در پی ادعای الیاس نادران نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور فاقد اعتبار است مدرک تحصیلی رحیمی یکشنبه 26 دی ماه با حضور نادران و کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی شد و مقرر شد دو هفته پس از این زمان یعنی در اوایل دهه دوم بهمن ماه نتایج این بررسی اعلام شود.

به نظر می رسد علاوه بر تعطیلی رسمی چهارشنبه 13 بهمن ماه و بررسی موضوع استیضاح وزیر راه و ترابری در هفته گذشته، تعطیلی هفته جاری مجلس نیز مزید بر علت شده است تا ارائه گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اعتبار مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به تأخیر افتد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شنبه 16 بهمن ماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان وزارت علوم برای ارائه گزارش بررسی اعتبار مدارک رحیمی هنوز در کمیسیون حضور پیدا نکرده‌اند، در پاسخ به اینکه آیا مسئولان وزارت علوم هفته آینده برای ارائه این گزارش در کمیسیون حاضر می شوند گفت: در صورتی که گزارش به کمیسیون ارائه شد، اطلاع رسانی می کنیم.