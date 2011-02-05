263 میلیارد تومان تسهیلات مسکن در اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، صدیف بدری عصر شنبه در جلسه ستاد مسکن مهر شهرستان اردبیل اظهار داشت: پرداخت این میزان تسهیلات توسط بانک مسکن در طی 9 ماه گذشته، بیش از پرداختیهای 70 سال گذشته در اردبیل بوده است.

وی اضافه کرد: این تسهیلات در بخش مسکن مهر شهری بیش از 195 میلیارد تومان، در بخش مقاوم سازی مسکن روستایی 55 میلیارد تومان و جهت نوسازی بافت فرسوده شهری بیش از 13 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تعهد ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات بنکی در این بخشها را بالغ بر 440 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزیهای دولت برای تامین مسکن در کشور، قیمت مسکن هم اکنون در این استان از ثبات لازم برخوردار است.

وی علت عمده این ثبات را اجرای طرح بزرگ مسکن مهر در کشور عنوان کرد و ابراز داشت: با توجه به عرضه گسترده مسکن مهر، در حال حاضر سنگینی کفه عرضه بیشتر از تقاضا بوده و با شرایط فعلی امکان افزایش قیمت در بخش مسکن متصور نیست.

بدری همچنین با اشاره به افزایش ساخت و ساز مسکن در استان تصریح کرد: آمار و تازه ترین گزارشها از رونق ساخت و ساز مسکن در استان خبر می دهد، بطوریکه هم اکنون اخذ پروانه ساختمانی در اردبیل 38 درصد رشد داشته که با توجه به فصل سرما چشمگیر و قابل تامل است.

وی در خصوص تاثیر احتمالی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بر قیمت مسکن خاطر نشان کرد: با توجه به پیش بینی بسته های حمایتی از سوی دولت برای اجرای طرحهای مسکن، اجرای این قانون تاثیری بر روند ساخت و ساز مسکن بویژه در حوزه مسکن مهر ندارد.