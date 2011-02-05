تجلیل از بحرانی و شوخی امیریوسفی با "آتشکار" و جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، بخش دوم بزرگداشتهای مراسم افتتاحیه فیلم فجر با تقدیر از یک عمر فعالیت سینمایی مسعود کیمیایی، شهریار بحرانی و پوران درخشنده به پایان رسید.
- مسعود کیمیایی در بخشی از سخنانش با یاد از تدوینگر فیلم سینمایی "حکم" گفت: در کمال فروتنی و تواضع میخواهم که مشکل این سینماگر حل شود، این درخواست یک دوست است و ربطی به نامههایی که امضا شده ندارد.
- جهانگیر الماسی یکی از سینماگران حاضر در این مراسم بود که مانند حضار به صحبتهای مسعود کیمیایی واکنش مثبت نشان داد و چند دقیقه ایستاده این کارگردان را تشویق کرد.
- داریوش ارجمند یکی دیگر از سینماگرانی بود که برای تجلیل از کیمیایی روی سن آمد، دست این کارگردان را پرسید و گفت: درود بر شرفت ای مرد! درود بر قلمت مرد! بازیگران کوچک و بزرگ بسیاری با استاد کیمیایی کار کردهاند و من حقیرترین آنها هستم، در بعد مقدس سینمای ایران، مسعود کیمیایی شیرخدا است.
- پس از پایان بزرگداشت کیمیایی، مجری مراسم از پوران درخشنده خواست تا برای دریافت لوح تقدیرش روی سن برود، درخشنده پس از دریافت لوح تقدیر گفت: عشق شما مردم به من نیرو میدهد، 24 سال قبل که فیلمسازی را شروع کردم با خودم عهد کردم به جز شما به چیزی فکر نکنم. از مسئولان میخواهم به وضعیت فیلمهای فرهنگی و ارزشمند بیشتر توجه کنند. این سینما همان سینمایی نبود که عمرم را پای آن گذاشتم. عدالت در اکران باید جدی گرفته شود.
- شهریار بحرانی دیگر هنرمندی بود که در بخش دوم مراسم افتتاحیه تقدیر شد، او پس از دریافت لوح تقدیرش گفت: خوشحالم که در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت میکنم، وظیفه سنگینی به عهده ما است و امیدوارم بتوانیم این وظیفه را به خوبی انجام بدهیم.
- محسن امیریوسفی کارگردان و تهیهکننده فیلم سینمایی "آتشکار" سیمرغ بلورین بهترین آنونس را گرفت و از معدود برگزیدگان بود که چند جمله صحبت کرد: من سه سال برای نمایش این فیلم تلاش کردم، نسخه 90 دقیقهای فیلم سه سال به جشنواره فجر تحویل داده شد اما جشنواره آن را تحویل نگرفت! حالا نسخه سه دقیقهای آن سیمرغ بلورین میگیرد. خوشحالم که این فیلم از فردا شنبه اکران عمومی میشود.
- امیریوسفی با اشاره به این که آنونس "آتشکار" را با کمک جواد امامی ساخته، جایزهاش را به حمید فرخنژاد بازیگر اصلی فیلمش تقدیم کرد.
- ساعت 22:30 مراسم به پایان رسید، محمدرضا حسینیان مجری که پیش از آن به نظر میرسید اجرایی مناسب برای افتتاحیه نداشته باشد، از عهده اجرای این برنامه دشوار برآمد. او با آرامش مراسم را تمام کرد.
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