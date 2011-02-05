ادامه تحصن در میدان التحریر/ رد پیشنهادات مطرح شده برای حفظ رژیم مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، قیام مردم مصر برای دوازدهمین روز متوالی ادامه دارد. میدان التحریر قاهره همچنان محل تجمع معترضینی است که خواهان سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک هستند. قشرهای مختلف مردم مصر جزء معترضین هستند.

شهروندان معترض اعلام کرده اند که پیشنهادات مطرح شده مبنی بر انتقال قدرت به "عمر سلیمان" معاون حسنی مبارک رئیس جمهور فعلی مصر را نمی پذیرند و تا زمان برکناری مبارک و سقوط رژیم دیکتاتوری وی به تظاهرات خود ادامه می دهند.

همزمان با قاهره دیگر شهرهای مصر نیز همچنان عرصه اعتراضات مردمی است. نیروهای امنیتی مصر همچنین "عبدالفتاح فاید" رئیس دفتر و "احمد یوسف" خبرنگار الجزیره در قاهره را در بازداشت دارند.

نیروهای مصری همچنین چند روز گذشته به دفتر الجزیره در قاهره یورش بردند و تمامی تجهیزات آن را از بین بردند.

در همین حال تلویزیون مصر اعلام کرد که منع آمد و شد در شهرهای مصر به ساعت 7 بعد ازظهر تا 6 صبح کاهش یافت.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد: سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد که 2 تن از کارمندان این سازمان روز پنجشنبه در قاهره ربوده شده اند.

همزمان با قیام مردمی مصر هزاران مصری، عرب و افراد خارجی روز گذشته در نیویورک و ونزوئلا تظاهرات گسترده ای را برای ابراز همبستگی با ملت مصر برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات سقوط رژیم حسنی مبارک را خواستار شدند.