تحولات منطقه؛ پس لرزه های اندیشه اسلام سیاسی به رهبری امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، بی تردید هر حرکت سیاسی - اجتماعی در هر منطقه و در هر برهه زمانی تبعاتی در گستره زمانی و مکانی دارد. یکی از این حرکت های سیاسی و اجتماعی که طی چند دهه تاثیرات پیوسته و پایداری در محیط پیرامونی و بین المللی داشته انقلاب اسلامی 1357 ایران بوده است که طی آن مردم به رهبری امام خمینی(ره) بساط چندین ساله شاهنشاهی را برچیدند.

"میشل فوکو"، فیلسوف پرآوازه‌ فرانسوی درباره انقلاب ایران و تاثیر آن بر نظام جهانی می گوید: ( این انقلاب) قیام انسانهای دست خالی است که می خواهند باری که بر پشت همه ما و به ویژه بر پشت ایشان، بر پشت این کارگران نفت، این کشاورزهای مرزهای میان امپراطوری ها سنگینی می کند؛ از میان بردارند. بار نظم جهانی را شاید این نخستین قیام بزرگ بر ضد نظامهای جهانی باشد. در واقع در حساب سیاست، چنین جنبشی را در کجا باید نشاند؟ جنبشی که نمی گذارد انتخابهای سیاسی، پراکنده اش کند. جنبشی که در آن نفس مذهبی دمیده شده که به دگرگونی دنیا می اندیشد".

در واقع بیان چنین اظهاراتی از سوی فوکو نشان می دهد که انقلاب ایران با حرکتهایی که در گذشته با جوهره و خمیرمایه مذهبی صورت می گرفت کاملاً متفاوت بود و این حرکت نه در پی بیان مسائل ذهنی و ما بعد الطبیعه که هیچ قدرتی را نگران نمی کند، بلکه در پی بیان عینیات زندگی اجتماعی و سیاسی روزمره با زبان دینی است، که در نوع خود بی نظیر است.



وجه مشخصه این انقلاب و تاثیرگذاری کیفی آن، وارد کردن عنصر دین و مکتب اسلام در معادلات و تعاملات نظام بین المللی بود. انقلاب اسلامی با یک مکتب پویا و فراگیر، بافت سیاسی جهان را تغییر داده و تاریخ و قدرت اسلام را از نو در روابط بین الملل مطرح کرد و عکس العمل ها و جبهه بندی های جدید را در دنیا پدید آورد. بنابراین یکی از تاثیرات مهم انقلاب ایران همانگونه که گفته شده علاوه بر تاثیر بر معادلات کلان بین المللی تاثیر آن بر صف بندی های سیاسی در منطقه بود.



انقلاب ایران همزمان بود با امضای پیمان کمپ دیوید از سوی "انور سادات" رئیس جمهوری پیشین مصر که در آن این کشور همه چیز و دستاوردهای خود را که طی جنگ شش روزه در برابر اسرائیل بدست آورده بود یکبار از دست داد. در پی امضای این پیمان امام خمینی (ره) به یکی از مخالفین این پیمان تبدیل شد و ایران اسلامی به رهبری ایشان پرچم مخالفت سازش با رژیم صهیونیستی را در دست گرفت، تاجایی که این حساسیت ها در جهان اسلام سبب شد تا سادات سر خود را در راهی بگذارد که وی تصور می کرد اتخاذ چنین رویکردی او را در مسیر خود تقویت خواهد کرد.



انقلاب اسلامی در ایران همچنین به یکی از حامیان بزرگ مقاومت در سطح منطقه تبدیل شد. ایران علاوه بر حمایت از جنبش های ملی در بیشتر نقاط جهان حمایت های ویژه ای نیز از مقاوم های منطقه و جنبش های رهایی بخش در کشورها که علیه استعمار و امپریالیسم می جنگیدند شد. تشکیل حزب الله در لبنان به عنوان هسته مرکزی مقاومت علیه اسرائیل و قدرت یابی در دوره های گذشته حس حقارت را در بین برخی از ارتش های منطقه ای و شهروندان و افکارعمومی عربی ایجاد کرد. مقاومت لبنان تاکنون و بارها هیمنه شکست ناپدیری ارتش اسرائیل را در افکار و تصورات عمومی منطقه شکسته و همین مسئله عقده هایی را در بین مردم کشورهای منطقه بویژه کشورهای "خط مقدم" که بعضاً توافقنامه های سازش را هم با رژیم صهیونیستی دارند ایجاد کرده است. مصر، اردن دو کشور مهمی بودند که در کنار سوریه در جنگ های عربی با اسرائیل شرکت کرده و شکست خورده بود.

گرچه سوریه پس از این جنگ نیز رویکرد ضد صهیونیستی خود را ادامه داد و پس از انقلاب اسلامی ایران نیز در کنار جمهوری اسلامی و مقامت به راه خود ادامه داد و به تعبیری "ایده حمایت از مقاومت را حفظ کرد" اما اردن و مصر دو کشور مهم خط مقدم با رویکردی متفاوت تن به تحقیر ارتش و مردم خود داده و پیمان سازشی را با اسرائیل امضا کردند که با اتخاذ این رویکرد بزرگترین حقارت های پس از جنگ اعراب و اسرائیل بر ارتش مصر و تاحدودی نیز بر اردن تحمیل شد.

امام خمینی (ره) معمار انقلاب اسلامی در ایران بارها رهبران این دو کشور را به خیانت به آرمان های مسلمانان و قبله اول مسلمانان متهم کرد. دیکتاتوری حاکم بر این دو شکور و حمایت های مالی و نظامی آمریکا ازسران این دو گرچه تاکنون ثباتی ظاهری را برای آنها درپی داشته اما تحولات اخیر در این دوکشور و بویژه در مصر و البته سقوط دولت اردن به خوبی بیانگر آن است که پس لرزهای انقلاب اسلامی ایران گرچه با فاصله ای 30 ساله اما در حال پدیدار شدن است و منطقه و به تبع آن جهان در حال تجربه کردن یک مدل جدید خاورمیانه است.

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حسین امیری