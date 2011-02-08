فعال شدن شبکه ترور غرب در مصر/ اسرائیل با رفتن مبارک سقوط می کند

نشست بررسی "قیام ملت مصر" با حضور چند تن از کارشناسان در خبرگزاری مهر برگزار شد که "حسن هانی زاده" ، "سعد الله زارعی"، "حسین جابر انصاری" و "محمد صادق الحسینی" از جمله این کارشناسان بودند.

محمد صادق الحسینی در ادامه نشست در خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که "ماهیت قیام مردم مصر و متغیرهای داخلی و خارجی تاثیرگذاری در این مسئله چیست؟" گفت: مجموعه وقایعی که در حال حاضر در مصر روی می دهد، یک انقلاب مردمی تمام عیار و حرکتی اصیل، اسلامی و دینی و نشانه بیداری جهان عرب و اسلام در برابر فشارهای حکومت های سرکوبگر داخلی وابسته به استعمار و رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: وابسته شدن رژیم ارتجاعی قاهره به رژیم صهیونیستی از طریق منعقد کردن معاهده کمپ دیوید بر مردم سنگینی می کند. این قرارداد حدود بیش از 30 سال پیش علیرغم اراده مردم مصر و جهان عرب امضا شد.

محمد صادق الحسینی اظهار داشت: متغیر تاثیرگذار دیگر در قیام مردم مصر خارج کردن دینمداری و تدین از سیاست گذاریهای عمده حکومت این کشور است زیرا هیچ تناسبی میان طرز تفکر، اراده مردم و سیاست های کلی رژیم مبارک چه در داخل و چه در خارج وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تحولات بسیار مهم استراتژیکی در منطقه و یک انقلاب تاریخی، منحصر به فرد همانند انقلاب اسلامی ایران در مصر روی داده است. مصری ها بر این باورند که دارای تاریخ انقلابی و ضد صهیونیستی، ضد استکباری و ضد استعماری هستند و می توانند از قید بند حکومتی مستبد و وابسته به خارج رها شوند.

محمد صادق الحسینی افزود: شکست های پیاپی آمریکا در معادلات جهانی و جنگ های ظالمانه و ضد مردمی در افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان مردم مصر را برای چنین قیامی تشویق کرد تا بتوانند علیه رژیم وابسته به غرب قیام کنند زیرا احتمال می دهند هم اکنون فرصت طلایی برای قیام به وجود آمده است.

صادق الحسینی گفت: مردم تونس جرقه قیام مردمی را در جهان عرب زدند و مصری ها نیز بر این باورند که دارای تمدن چند هزار ساله هستند و می توانند رژیم ستمگر "حسنی مبارک" را ساقط کرده و جهانیان را متحیر سازند.

وی در پاسخ به این پرسش که "نگاه، موضع و اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا در قبال انقلاب ملت مصر چه می تواند باشد؟" گفت: قیام مردم مصر با قیام دیگر کشورهای عربی فرق زیادی خواهد داشت و احتمال می دهم مبارزه مصری ها مبارزه ای بسیار پیچیده از نوع خاص خود باشد و علت اصلی این است که این کشور مرکز ثقل جهان عرب بوده و مسئله فلسطین وابسته به مصر است، لذا به نظر می رسد هر قدمی که این قیام به جلو برمی دارد، شمارش معکوس پایان رژیم غاصب و مصنوعی رژیم صهیونیستی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: بنابراین اسرائیلی ها، آمریکایی ها و اروپا که جزو تمدن مشترک استعمارگری هستند، این احساس را می کنند که پیروزی انقلاب مصر به معنای زنگ خطری برای استعماگری غرب در منطقه خواهد بود، لذا دخالت های مستقیم و غیر مستقیم خود را آغاز کردند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت: اسرائیل، آمریکا و اروپا همچنین از راه به قدرت رساندن یک شخصیت به اصطلاح مدرن، معتدل، قابل گفتگو و سازش همانند دبیر کل سابق سازمان آژانس بین المللی هسته ای از تحقق آرمانهای دینی و انقلابی ریشه ای مردم مصر جلوگیری می کنند و هدف آنها جدایی انداختن میان "محمد البرادعی" و مردم مصر است.

وی تصریح کرد: اگر اسرائیل، آمریکا و اروپا نتوانند چنین اقداماتی را در مصر انجام دهند، وارد عملیات مستقیم ترور و اختلاف افکنی میان گروههای مختلف جامعه انقلابی مصر می شوند که بر اساس گزارش رسانه ها تعدادی از گروههای ترور موساد با سه هواپیما وارد مصر شده اند و زمانی که احساس کنند اوضاع کاملا از کنترل آنها خارج شده، دست به ترور شخصیت های درجه اول این کشور به خصوص اعضای جنبش اخوان المسلمین و یا گروههای انقلابی دیگری می زنند.

ادامه دارد...