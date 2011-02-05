سینما میدان اقتدار و اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود، پس از تلاوت قرآن، محمدرضا حسینیان، مجری برنامه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر با تسلیت شهادت امام رضا (ع) و تبریک آغاز ماه ربیع الاول گفت: در همین ابتدای مراسم جا دارد به یاد کسانی باشیم که روزی با عشق وارد سینما شدند، اما حالا بین ما نیستند.

در ادامه مهدی مسعود شاهی دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: آرزوی توفیق دارم برای کسانی که در فرهنگ و هنر این کشور خدمت می‌کنند. در طول ایام جشنواره، امیدوارم حضور پررنگ عزیزان فرهنگی بتواند گوشه‌ای از فرهنگ غنی اسلام را به معرض دید عزیزان بگذارد.

وی افزود: امسال در موقعیت بسیار خوبی خدمتگذار جمعی از سینماگران هستم و این جای تشکر دارد. امسال هنرمندان زیادی با حضور و ارائه آثار فرهنگی خود شادی مضاعفی را به جشنواره آوردند. از معاونت سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی، شهرداری تهران کمال تشکر را دارم که برای برگزاری این جشنواره از ما حمایت کردند، امیدوارم این کمک ها مستمر باشد.

در ادامه این مراسم با حضور دکتر حسینی وزیر ارشاد، جواد شمقدری معاون سینمایی و احمد نجفی بازیگر و تهیه‌کننده سینما تندیس سیمرغ سی امین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

پس از این بخش وزیر ارشاد پس از تبریک حلول ماه ربیع ماه مبارک ولادت پیامبر اعظم اسلام (ص) و گرامیداشت مقام بنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی، گفت: عالم صحنه‌ای از یک نمایش بزرگ است و حضور انسان، گزارش یک خواهش بزرگ. هنرمندان عزیز، عمر کوتاه را زمان زیادی برای آزمون و خطا نیست و مومن را برای گزیده شدن فرصت دو تا نیست، حال که به توفیق الهی و یمن حضور در این برهه از عمر آدمی که آراستگی زیور هنری بر سینه‌ افتخار خدمت نصیب و نصب گشته است، چه خوش است که به جای جواهرات بدلی طاغوتی، یاقوتی از ارزش‌های اسلام و انقلاب را در موزه‌های ذهن جهانیان به ودیعه بگذاریم.

وی ادامه داد: سینما که به تعبیر رهبر فرزانه‌ عزیزمان، یک هنر برتر، پیچیده و متعالی است، به استغنای توصیف بر ضرورت تالیف رخ می‌نماید و دیده بر شرایط موجود از منظر نیاز مشهود می‌گشاید چرا که امروز نگاه آزادگان جهان، از تمامی ادیان به مردمان مسلمان ایران دوخته شده است. این هنر برتر، به همت تهیه‌کنندگان متعهد مسلمان و جوهر کارگردانان خوش قریحه و هنر بازیگران زبده، با اثری تنیده ز دل بافته ز جان،در معرض تماشای آزاد اندیشان و آزاده کیشان می‌تواند قرار گیرد، اگر درد دین چونان زخم نمک سوده دل آسوده برایمان نگذرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود:خوب می‌دانیم که سینما تنها یک هنر نیست، سینما میدان اقتدار و اعتبار است. سینما سیره سیطره سلائق و فرهنگ‌هاست. سینما ابزار سلطه فرهنگی و هنری و سیاسی و اقتصادی بر فرهنگ مردمان هدف است! و چون جهانی اندیشیده شود به همان اندازه تلاش می‌خواهد.

سید محمد حسینی بیان کرد: پایمردی و رشادت، امید آفرینی و علو جهان بینی، خداپرستی و زیبادوستی، اجتناب از سیاه‌نمایی و غیرت‌ربائی، دوری از ابتذال و اشاعه یأس و در رأس آن، پرهیز از سوژه‌های نحس که اعتماد به نفس را خدشه‌دار می‌کند و خودباوری را به دار می‌کشد، ماموریت تاریخی سینماگران امروز ایران اسلامی است. خیزش آزاداندیشان جهان اسلام، امروز در تونس و مصر، و بی‌شک در دیگر کشورها در آینده‌ای نزدیک، متأثر از پایداری مردم ایران و انتقال هنرمندانه پیام این پایمردی است و در استمرار این قیام الهی سهم شما عزیزان بی‌گمان می‌تواند قابل اعتنا باشد.

وزیر ارشاد در ادامه تاکید کرد: چشم به راه حضور پر رنگ‌تر شمایان در عرصه تحولات جهانی با آثاری فاخر و باهر خواهیم بود. فرهنگ جهانی به ترسیم آثار شما مرصع خواهد گشت و نقش شمایان در نقشه جغرافیای فرهنگی جهان، موسع. از حضور گسترده و اثر گذارتان سپاس گزارم و امیدوارم شاهد حذف کارهای نازل و سطحی در سینمای این کشور تمدن ساز باشیم و بذری اگر می‌پاشیم اصلاح شده باشد، تا زیبایی و والایی این مزرعه‌ معرفت به لوث علف‌های خوار و خارهای پر آزار از رونق نیفتد که ابر رحمت را به ظرفیت کرامت دشت، شکرانه خواهیم داد و پاینده باد این تعهد پر انقیاد.

حسینی در پایان تاکید کرد: برای دست‌اندرکاران برگزاری بیست و نهمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم فجر و سینماگران ارجمند که با آثار ارزشمند خود رونق و ذوق و شوق به این رخداد بزرگ فرهنگی و هنری بخشیده‌اند و گرمابخش ماه بهمن و دهه‌ مبارکه‌ فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شده‌اند، آرزوی سعادت و سلامت دارم. توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد.

پس از برگزاری بخش های نکوداشت و بزرگداشت این دوره از جشنواره فیلم فجر، جواد شمقدری معاونت سینمایی گفت: بیست ونهمین جشنواره فیلم فجر را در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی برگزار می‌کنیم که سینمای ایران در حال گذر از دوران گلخانه‌ای به دوران خود اتکایی است به مانند ماهی که تاکنون در حوضچه استخرهای امن پرورش یافته و حالا از رودخانه ای خروشان راه خود را به سوی دریا می پیماید. تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد می توان از خطرات سرراه و دام و کمین صیادان به خوبی جست.

وی ادامه داد: البته خروش تلاطم رود و شیب‌های خطرناک و آبشارهای بلند و مسیر سنگلاخ، گاه جهات این ماهی را به خطر انداخته است اما باید بپذیریم که دیگر نمی‌توانستیم همچنان دل خوش آرامش و امنیت حوضچه و استخرهای پرورشی باشیم.

معاون سینمایی وزارت ارشاد در ادامه بیان کرد:در دورانی که هجوم پیام‌ها از طریق انبوه تصاویر سینمایی و ماهواره‌ای و اینترنت و جریان طراحی شده قاچاق فیلم خارجی، ذهن و فکر جوان و خانواده‌های ما را احاطه کرده است، به شیوه رفتارهای محتاطانه و مراقبت‌های بازدارنده، نمی‌توان در این جنگ نابرابر به نتایج حداقلی هم خوشبین بود، بلکه با ایجاد فضای اطمینان، اعتماد، حضور و مشارکت نخبگان فرهنگی، چشم‌های مراقب و مشتاق دلسوزان، ترسیم خطوط روشن عدالت و حقیقت و از همه مهمتر پیوند با مخاطبان آگاه و هوشمند و سپردن فضای نقد و اصلاح و تشویق به آنان و اساسی تر گستردن چتر اخلاق و دین و جریان قدرتمند و قوی سینمایی ایجاد کرد.

شمقدری افزود: مدیریت جدید زیرساخت‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای عبور از این دوران پرالتهاب را طراحی کرده است و با حمایت جدی خدمتگزاران انقلابی، گام به گام در حال اجرای آن است.

شمقدری به تشکیل شورای سینما، اشاره کرد و گفت: تشکیل شورای عالی سینمایی، اعلام دفترچه سیاست‌های سال آینده، برنامه ریزی برای حضور در عرصه‌های بین المللی، توجه ویژه به حوزه پژوهش و فیلم نامه نویسی، تلاش برای ساماندهی بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی، ایجاد گفتمان انقلاب اسلامی، توجه به عرصه‌های فراموش شده در ساخت فیلم‌های همچون گونه سینمای مقاومت اسلامی، مباحث بین المللی و بین الاسلامی، سینمای سیاسی و آیین نامه‌ها همگی از عواملی هستند که ما را وارد این مرحله جدید خواهد کرد و انشاالله به سلامت به دریای شعور و احساس و عاطفه و بندگی خدا رهنمون خواهیم شد.

وی با بیان این که جشنواره 29 فجر اولین ایستگاه بررسی این فرآیندها است، عنوان کرد: از همه دلسوزان و نخبگان و کارشناسان و سینماگران و علاقه مندان و مخاطبان سینمای ایران می خواهیم با دقت و دغدغه مضاعف فیلم‌های این دوره را که نشانه‌ای به آغاز اجرای این سیاست‌ها است زیر نظر گرفته و از نظرات خود ما را بهرمند سازند. بی تردید همه این اظهارنظرها برای اصلاح فرایند های آینده به ما کمک خواهد کرد.

معاون سینمایی در پایان صحبت های خود، تاکید کرد:خداوند ما را در راه تحقیق آرمان های بلند انقلاب اسلامی یاری رساند تا سینمای ایران که ظرفیت و قابلیت بی نظیری دارد بتواند از عهده این رسالت تاریخی خود برآیند.

در ادامه این مراسم و پس از پایان صحبت های معاون امور سینمایی از دو موسسه ویدئو رسانه که حضور فعالی در جشنواره نیز داشته‌اند تقدیر به عمل آمد که محمدرضا عباسیان، شفیع آقا محمدیان و محمدعلی نجفی از جواد معمار اردستانی مدیرعامل تصویر دنیای هنر و علی اسدزاده مدیرعامل هنرنمای پارسیان تقدیر کردند.