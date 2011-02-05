بهروز غریب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر دبیر جشنواره تئاتر فجر در هر دوره گفت: در جشنواره‌های مختلف تئاتر در دنیا از جمله تئاتر عرسکی و تئاتر دانشگاهی که بهترین‌ جشنواره‌های بین‌المللی هستند، چنین اتفاقی نمی‌افتد و این جشنواره‌ها را با نام مدیرانشان می‌شناسند.

وی ادامه داد: نام هر دبیری اعتبار دارد و او دارای کاراکتری است که جامعه هنری او را تحت عنوان هنرمند می‌شناسند. اولین مشکل جشنواره‌های ما همین مساله است. دبیر جدید دیدگاه‌های فرد قبلی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و رویکرد جشنواره‌ها درست یا غلط مورد داوری افراد قرار می‌گیرد. اگر دبیرخانه دائمی گزارشی از عملکرد دوره‌های قبل بدهد متوجه می‌شویم که جشنواره تئاتر فجر شخصیت ثابتی ندارد.

کارگردان "اپرای مولوی" همچنین افزود: شخصیت ثابت جشنواره تئاتر فجر باعث می‌شود اهداف این اتفاق هنری به خوبی ترسیم شود. مثلا یکی از جشنواره‌های بین‌امللی که 18 سال است در دنیا فعالیت می‌کند به خاطر مدیریت ثابت، شناخته شده است و اهالی هنر هم این جشنواره‌ را با دیدگاهش می‌شناسند. جشنواره یعنی نام مدیر آن. این نام ممکن است بار منفی یا مثبت داشته باشد. اگر بار منفی ایجاد کند، بعد از مدت‌ها خلا نبود دبیر مناسب احساس می‌شود و برگزارکنندگان باید فرد شاخصی را به جای نفر قبلی در نظر بگیرند اما اگر دبیر جشنواره فرد مناسبی بود باید ماندگار باشد چرا که تاثیر روانی این ثبات زیاد است.

غریب پور با تاکید بر اینکه مسائل حاشیه‌ای این چنینی شاید در ظاهر بی‌اهمیت باشد اما در مناسب برگزار شدن جشنواره تاثیر می‌گذارد، عنوان کرد: همین موضوعات حاشیه‌ای می‌تواند در سرنوشت و کیفیت بعضی آثار و آمار و ارقام نمایش‌هایی که در جشنواره حضور دارند، تاثیربگذارد. البته ممکن است در کیفیت و کمیت آثار ارائه شده به جشنواره تئاتر فجر عوامل دیگر هم دخیل باشد. مثلا بودجه کم در دوره‌ای باعث شرکت تعداد کمی از نمایش‌ها شود و یا اینکه سلیقه مدیر در جشنواره تئاتر فجر برای انتخاب نمایش‌ها اعمال شود. اما اگر مدیریت جشنواره ثبات داشته باشد هر تصمیمی بگیرد در ادامه دوره‌های دیگر ادامه راه جشنواره است.

وی ادامه داد: ویژگی یک مدیر ثابت باید در تمام نمایش‌ها دیده شود. بیست و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر ادامه راه دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته است. تکرار بعضی از برنامه‌های گذشته در جشنواره این دوره خوب است، مثل برگزار شدن جشنواره در استان‌های دیگر. در شرایط فعلی ما ادامه راه گذشته را می‌رویم اما باز هم تاکید می‌کنم اگر جشنواره‌ها به صورت دائمی اداره شوند تاثیرگذارتر هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: من در این دوره جشنواره تئاتر فجر اثر تازه‌ای ندارم اما مروری بر آثارم در جشنواره بیست و نهم گذاشته‌اند. به نظرم یکی دیگر از مشکلات جشنواره تئاتر فجر این است که اگر هنرمندی در دوره‌ای نمایشی نداشته باشد، علیه جشنواره نظر می‌دهد و مغرضانه حرف می‌زند. این گونه داوری‌ها نادرست است. همین که جشنواره‌ای در عرصه بین‌المللی و برای شناساندن تئاتر ایران به دنیا برگزار می‌شود و تبادل فرهنگی صورت می‌گیرد، باید خوشحال باشیم.