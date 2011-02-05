به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در "سیگنال ایدونا پارک" دورتموند برگزار شد، صدرنشین رقابت‌های بوندس‌لیگا موفق به شکست میهمان خود شالکه در یکصدوسی هفتمین دربی میان این دو تیم نشد.

مانوئل نویر، دروازه بان شالکه و تیم ملی آلمان، بازیکن نخست این دیدار بود چرا که بارها و بارها در مصاف تک به تک با مهاجمان حریف، موفق ظاهر شد و دروازه‌اش را بسته نگاه داشت.

علی کریمی، بازیکن ایرانی تیم فوتبال شالکه هم روی نیمکت حضور داشت اما از سوی فلیکس ماگات، مربی این تیم به بازی فراخوانده نشد.

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و یکم بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

شنبه - 16/11/1389

* کلن - بایرن مونیخ

* هانوفر - ولفسبورگ

* هوفنهایم - کایزرسلاترن

* ماینتس - وردربرمن

* نورنبرگ - بایرلورکوزن

* مونشن گلادباخ - اشتوتگارت

یکشنبه - 17/11/1389

* هامبورگ - سنت پائولی

* فرایبورگ - اینتراخت فرانکفورت

جدول رده بندی:

1- دورتموند 51 امتیاز ( یک بازی بیشتر)

2- بایرلورکوزن 39 امتیاز

3- بایرن مونیخ 36 امتیاز - تفاضل گل 17+

4- ماینتس 36 امتیاز - تفاضل گل 10+

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9- شالکه 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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16- کلن 19 امتیاز

17- اشتوتگارت 16 امتیاز - تفاضل گل 3-

18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز - تفاضل گل 21-