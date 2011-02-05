ابراهیم خدایار در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصحیح و تدوین مثنوی "نظم‌السلسله" سیداحمد وصلی‌سمرقندی از شاعران تاجیک اواخر قرن 19 میلادی خبر داد و گفت: این مثنوی بلند 120 صفحه‌ای که به صورت چاپ سنگی در اوایل قرن بیستم در تاشکند (پایتخت ازبکستان امروزی) منتشر شده است، نسب‌نامه معنوی این شاعر پارسی‌گوی (وصلی سمرقندی) تا پیامبر اکرم (ص) است.

وی افزود: من مقدمه‌ای در شرح احوال سیداحمد وصلی سمرقندی به کتاب "نظم‌السلسله" اضافه کرده‌ام. وصلی با 33 واسطه به پیامبر (ص) می‌رسد و به یکی از شاخه‌های طریقت نقشبندیه وابسته است. من کوشیده‌ام جایگاه او را در ادبیات فارسی اوایل قرن 20 نشان دهم.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس درباره زندگی این شاعر تاجیک هم گفت: وصلی سمرقندی متولد سال 1870 در سمرقند و از رهبران جریان موسوم به "جدیدیه" در این خطه است و در سال 1925 هم درگذشت. غالب رهبران این جریان بعدها به دامان کمونیسم کشیده شدند اما سمرقندی همچنان بر طریقت عرفان نقشبندی خود و نیاکانش باقی ماند.

به گفته خدایار این شاعر پارسی‌گوی دارای شهرت عام در آسیانه میانه بوده و 15 عنوان از کتاب‌هایش به زبان‌های ترکی و عربی ترجمه و چاپ شده است.

وی اضافه کرد: وصلی سمرقندی دیدگاه‌ بازی نسبت به مسائل دینی دوران خودش داشت اما همانطور که گفتم هیچ‌گاه روی خوشی به کمونیسم نشان نداد. وصلی همچنین دیدگاه‌های جالب و بازی نسبت به مسئله وحدت شیعه و سنی دارد و با توجه به اهمیت این موضوع در کشورمان، تصمیم گرفتم این مثنوی را در قالب کتابی به دست چاپ بسپارم.

خدایار همچنین گفت: کتاب "نظم‌السلسله" در حدود 200 صفحه آماده چاپ است و در حال مذاکره با ناشری برای چاپ آن هستم.