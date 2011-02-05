دکتر کالین مورفی دانشیار فلسفه در دانشگاه تگزاس ای.ام و عضو هیئت علمی مرکز ارزش انسانی دانشگاه پرینستون در مورد پیشروان اندیشه درهر یک از شاخه‎های معرفتی از جمله افلاطون و ارسطو در فلسفه و وبر و دورکیم در جامعه شناسی و مشخصه‏های این افراد به خبرنگار مهر گفت: پیش از پرداختن به اینکه آیا اندیشمندان پیشرو و اندیشه مسلط در هر حوزه وجود دارد باید ابتدا مفهوم "مسلط" را مورد بررسی قرار دهیم. مفهوم "تسلط" دارای معانی گوناگون و مشخصی است.

وی افزود: در اینجا سه تعریف از این مفهوم در ارتباط با موضوع معرفت و دانش را مورد بررسی قرار می‌دهم. اولین معنای "تسلط" در علوم با مسئله تخصص ارتباط می یابد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این تعریف مسلط بودن یک اندیشه با تخصص پیوند دارد، گفت: تخصص در یک رشته به موارد و موضوعات تخصصی هر رشته و حوزه اشاره می‌کند که شخص باید آنها را فرا بگیرد. معنای دومی که می‌شود برای مفهوم تسلط در حوزه‌های معرفتی در نظر گرفت در ارتباط با جامعه علمی است.

مورفی یادآور شد: به عبارت دیگر تسلط اندیشه توسط اعضای جامعه علمی به آن اندیشه داده می‌شود و بی شک هر اندیشه‌ای نیز چنین عنوانی را نصیب خود نخواهد ساخت. بر این اساس اندیشه دارای نفوذ، بعنوان مرجعی مهم از سوی جامعه علمی در آن حوزه شناخته خواهد شد. اگر اندیشه‌ای در این معنا به عنوان اندیشه مسلط شناخته شود الزاماً به معنای تطبیق آن با تعریف اولی که مورد اشاره قرار گرفت نیست.

وی تأکید کرد: معنای آخری که در مورد تسلط در حوزه معرفتی می‌شود در نظر گرفت به تأثیر و نفوذ قدرتمندی اشاره دارد که فرد از آن برخوردار است و اعمال می‌کند. برای تشریح این موضوع می‌توان به پرسشها و پاسخهایی اشاره کرد که در مقایسه با سایر پرسشها و پاسخها در جایگاه ممتازتری قرار دارند.

مورفی تصریح کرد: چند دلیل را می‌توان برشمرد که بر اساس آن تسلط اندیشه قانع کننده جلوه کند. دو دلیل به پرسشها و پاسخهایی بدیلی اشاره دارند که یک حوزه معرفتی را تعریف می‌کنند که این ضوابط توسط سایر اعضای علمی آن حوزه معرفتی مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: سومین دلیل این است که فرد، ایده‌ای بکر و جدید ارائه دهد. این به معنای این نیست که آن فرد در خلاً عمل کند و ایده‌ای که نشانی از آرای گذشته در آن وجود نداشته باشد ارائه دهد، بلکه ارائه ایده جدید به معنای این است که فرد بر اساس آرای گذشته طرح ایده کند.

مؤلف "نظریه اخلاقی مصالحه سیاسی" تأکید کرد: از سوی دیگر تسلط یک اندیشه می‌تواند متعاقب جواب دادن به پرسشی مهم در یک حوزه معرفتی رخ دهد یا با منظری جدید به پرسشی کلاسیک نگریسته و پاسخی جدید ارائه شود.

وی افزود: گاهی ممکن است یک بحث علمی در برهه‌ای از زمان رخ دهد و در برهه‌ای به فراموشی سپرده شود و یا اینکه اهمیت خود را از دست دهد. همان موضوع ممکن است در مقطعی از تاریخ دوباره مورد توجه جدی و موضوع بحث اعضای جامعه علمی قرار گیرد.

مورفی تأکید کرد: گاهی اندیشه پیشرو مبنای نظریه‌های جدید قرار می‌گیرد و طرح پرسشهای جدید به نظریه‌پردازی‌های جدید منجر می‌شوند. در واقع عکس العمل به اندیشه پیشرو خود به غنای حوزه معرفتی کمک می‌کند و باعث شکوفایی آن می‌شود.

استاد مرکز ارزش انسانی دانشگاه پرینستون تصریح کرد: بر اساس آنچه گفته شد در قرن بیست و یکم نیز اندیشه پیشرو و مسلط وجود خواهد داشت و اندیشمندان پیشرویی در حوزه‌های معرفتی گوناگون ظهور خواهند کرد.