به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که در گروه "الف" داماش صدرنشین در رشت میزبان شهرداری یاسوج است.

تیم شهرداری یاسوج شگفتی‌ساز جام حذفی که هفته گذشته با شکست برابر استقلال تهران از گردونه این مسابقات کنار رفت، در صورت پیروزی برابر داماش به جمع بالانشینان لیگ دسته اول اضافه می‌شود، ضمن اینکه داماش میزبان هم برای تداوم صدرنشینی به فکر رسیدن به 3 امتیاز این دیدار است زیرا از دست دادن یک امتیاز هم شاید باعث از دست رفتن جایگاه این تیم در صدر گروه "الف" شود.

در این گروه دیدار تیم‌های پیام مشهد - کاوه تهران و مقاومت سپاسی شیراز - فولاد نطنز از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن اینکه دیدار تیم‌های قعرنشین ماشین سازی تبریز و اتکای گلستان هم جذابیت خاص خود را دارد.

آلومینیوم هرمزگان صدرنشین گروه "ب" هم در ساری میهمان صنعت است و مس سرچشمه کرمان تیم دوم این گروه از استقلال اهواز که بتازگی فیروز کریمی هدایت آن را برعهده گرفته، میزبانی می‌کند. البته مسابقه تیم‌های ایرانجوان بوشهر و ابومسلم مشهد حساس ترین بازی هفته پانزدهم گروه "ب" است.

برنامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی گروه‌های دوگانه این ‌رقابت‌ها به شرح زیر است:



گروه الف:

یکشنبه 17/11/89

* شهرداری بندرعباس - همیاری اراک، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* پیام مشهد - کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* داماش گیلان - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* گل‌گهر سیرجان - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی سیرجان

* نفت مسجد سلیمان - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان

* مقاومت سپاسی شیراز - فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ماشین سازی تبریز - اتکا گلستان (زمان و مکان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام می‌شود)

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- داماش گیلان 22 امتیاز - تفاضل گل 3+

2- کاوه تهران 22 امتیاز - تفاضل گل 2+، 16 گل‌زده

3- مقاومت سپاسی شیراز 22 امتیاز - تفاضل گل 2+، 9 گل زده

4- گل گهر سیرجان 20 امتیاز(یک بازی کمتر)

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13- ماشین سازی تبریز 13 امتیاز

14- اتکا گلستان 12 امتیاز(یک بازی کمتر)

گروه ب:

یکشنبه 17/11/89

* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* مس سرچشمه کرمان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* شیرین فراز کرمانشاه - پیام فارس، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* صنعت ساری - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری

دوشنبه 18/11/89

* برق شیراز - سپیدرود رشت، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نساجی مازندران - داماش دورود، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 26 امتیاز

2- مس سرچمشه کرمان 24 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- ابومسلم مشهد 24 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- ایرانجوان بوشهر 22 امتیاز

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13- پیام مخابرات فارس 13 امتیاز

14- سپیدرودرشت 10 امتیاز