جهانگیر سیدعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه تیم والیبال ارومیه نخستین دیدار خود در مرحله رفت مسابقات لیگ برتر را هفته سوم و مقابل پرسپولیس برگزار کرد، اظهارداشت: بعد از این بازی مقابل بازرگانی جواهری گنبد صف آرایی کردیم. سپس آماده دیدار مقابل پیکان شدیم که اولین حریف مدعی ما محسوب می‌شد.

سرمربی تیم والیبال ارومیه ادامه داد: اما برنامه دیدارهای ما در نیم فصل دوم کاملا متفاوت از نیم فصل نخست است. ارومیه بازی نخست خود در این نیم فصل را مقابل یک تیم مدعی برگزار کرد و برای برگزاری دیدار دوم هم باید مقابل یک مدعی دیگر و بازهم خارج از خانه به میدان برود.

وی با یادآوری اینکه تیم والیبال ارومیه نخستین دیدار خود در مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر را به کاله آمل واگذار کرد، گفت: بازی دوم مرحله برگشت را هم باید مقابل پیکان برگزار کنیم. انجام دو دیدار متوالی مقابل دو تیم مدعی که میزبان هم هستند، سخت است. این برنامه کاملا با برنامه‎ای که در نیم فصل نخست داشتیم، متفاوت است.

سیدعباسی با یادآوری اینکه لغو دیدار برخی تیم‌ها موجب تغییر برنامه برخی دیدارها در نیم فصل نخست شد، اظهارداشت: بهتر بود که ترتیب دیدارهای برگزار شده در نیم فصل نخست برای نیم فصل دوم هم حفظ شود. شاید مصلحت این بود که این کار را انجام ندهند. الان شرایط ما نسبت به سایر تیم‎های گروه سخت‌تر است.

سرمربی تیم والیبال ارومیه که تیمش دیدار هفته نخست مرحله برگشت را به کاله واگذار کرد، گفت: در شرایطی این بازی را واگذار کردیم که درهر سه گیم، اول را از حریف خود جلوتر بودیم. بازیکنان واقعا برای حفظ برتری خود زحمت کشیدند اما شرایط بازی اجازه نداد. شکست برابر کاله از ارزش‌های ارومیه کم نکرد.

وی با اشاره به دیدار برابر پیکان در هفته دوم مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر تصریح کرد: از روز بعد از دیدار با کاله تمرینات خود را طبق دیدار با پیکان و ویژگی‎های این تیم دنبال می‌کنیم. در واقع الان مدل تمرینات ما پیکان است تا برای دیدار روز چهارشنبه مقابل این تیم آماده شویم.

جهانگیر سیدعباسی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: پیش بیین در مورد دیدار دو تیم ارومیه و پیکان سخت است. پیکان تیمی شناخته شده است که نمی‎توان در مورد شکست دادن آن با قاطعیت حرف زد. از طرفی ما هم براحتی تن به شکست نمی‌دهیم. فکر می‌کنم رقابتی پایاپای میان این دو تیم برگزار شود.