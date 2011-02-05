مخالفت فدراسیون کاراته با حضور نفرات خارجی در تیم دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته دانشگاه آزاد پس از توافق با سه کاتاروی عضو تیم ملی ایتالیا برای حضور در سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور اقدام به مکاتبه با فدراسیون کرده بود. فدراسیون کاراته هم پس از بررسی مدارک این سه کاتارو، با درخواست دانشگاه آزاد مخالفت کرد. براساس اعلام نظر مسئولان فدراسیون کاراته جذب این نفرات بر خلاف آیین نامه لیگ محسوب می شود.

احمد صافی، سرمربی تیم دانشگاه آزاد در این مورد به خبرنگار مهر گفت: حاشیه‌های لیگ زیاد است و ما هم نمی خواهیم بر این حواشی اضافه کنیم. سال گذشته "آقایف" را با آن همه سوابق روی سکو نشادند و نمی خواستیم این سه کاتارو به سرنوشت او دچار شوند. به همین دلیل نظر فدراسیون را پذیرفتیم.

قابل ذکر است پرونده رقابت‌های سوپر لیگ برتر کاراته باشگاه‌های با برگزاری دیدارهای هفته پایانی جمعه آینده بسته خواهد شد.