به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر جوایز بخش مواد تبلیغی با حضور مهدی مسعود شاهی دبیر، هاشم میرزاخانی قائم مقام دبیر جشنواره و یکی از اعضای هیئت داوران اهدا شد. جوایز این بخش عبارتند از جایزه سوم بخش آنونس شامل دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال به بهزاد طهماسبی برای فیلم "طبقه سوم"، جایزه دوم به آرش معیریان شامل دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال برای ساخت آنونس فیلم "به رنگ ارغوان" و جایزه نخست شامل دیپلم افتخار و 60 میلیون ریال به محسن امیریوسفی کارگردان و سازنده آنونس فیلم "آتشکار" تعلق گرفت.

پوستر فیلم "بیداری رؤیاها"

در بخش بهترین تیزر، جایزه سوم شامل دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال به علی‌رضا فارسیجانی سازنده تیزر فیلم "طلا و مس"، جایزه دوم این بخش به آرش معیریان سازنده تیزر فیلم "به رنگ ارغوان"، در این بخش جایزه نخست دیپلم افتخار و 60 میلیون ریال به بهروز داودی سازنده تیزر فیلم "دیگری" اهدا شد.

جایزه بهترین پوستر شامل سیمرغ بلورین و 60 میلیون ریال به حیدر رضایی برای فیلم "بیداری رؤیاها" تعلق گرفت. جایزه گرافیک محیطی به علی فرآورده برای فیلم "ملک سلیمان" که شامل سیمرغ بلورین و 60 میلیون ریال بود، تعلق گرفت.





حیدر رضایی دبیر سرویس عکس خبرگزاری مهر

در بخش عکس صحنه ضمن تقدیر از جواد جلالی برای فیلم‌ "خواب‌های دنباله‌دار" دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال به مهدی دلخواسته "طبقه سوم" اهدا شد. جایزه دوم این بخش به مجید صباغ‌بهروز برای فیلم "ملک سلیمان نبی" رسید.

سیمرغ بلورین این بخش همراه با 60 میلیون ریال به محمد فوقانی برای عکاسی فیلم "دموکراسی تو روز روشن" ودر بخش عکس پشت صحنه دیپلم افتخار به بهرنگ دزفولی‌زاده برای عکاس فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" اهدا شد.