شروین قطعه‌ای درباره دوبله سریال "غوطه در منجلاب" به خبرنگار مهر گفت: مدیریت دوبلاژ 9 قسمت از سریال انگلیسی "غوطه در منجلاب" را برای دوبله به من سپردند که تاکنون چهار قسمت آن دوبله شده است. برای دوبله این سریال خودم هم صحبت می‌کنم.

وی در ادامه افزود: همت مومیوند، بیژن علی‌محمدی، مریم شیرزاد، شراره حضرتی، نادر کی‌مرام، محمدرضا مومنی، امیر منوچهری و ظفر گرایی گویندگان سریال "غوطه در منجلاب" هستند. این مجموعه تصویرگر فساد دولتی در انگلیس است. همچنین به زودی فیلم سینمایی "جهنم تبهکاران" با مدیریت دوبلاژ خودم برای رسانه‌های ویدئویی دوبله می‌کنم.