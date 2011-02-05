دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کتبی با حضور 474 نفر در 24 رشته تخصصی روز پنجشنبه 14 بهمن برگزار شد و آزمون شفاهی نیز امروز شنبه 16 بهمن به پایان می رسد.

وی افزود: پس از جمع بندی نتایج آزمون کتبی و شفاهی و انتخاب تعیین محل برای تعهدات دستیاران، نتایج نهایی روز 20 بهمن اعلام خواهد شد.

ضیایی خاطرنشان کرد: از میان شرکت کنندگان 374 نفر مرد و 100 نفر زن بودند و پذیرفته شدگان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرمانشاه، بابل، کرمان، بقیة الله، گیلان و مازندران پذیرش می شوند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره نحوه پذیرش دستیاران فوق تخصصی یادآور شد: پذیرش بر اساس دو سوم نمره آزمون کتبی و یک سوم آزمون شفاهی (آسکی) صورت می گیرد.