سیروس یزدانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: دعوتنامه حضور در رقابت های بین المللی آمریکا به دست ما رسیده و بزودی با شورای برون مرزی برای حضور در این تورنمنت مکاتبه خواهیم کرد و در صورت توافق مسئولان قبل از پایان سال تیم خود را انتخاب خواهیم کرد.

وی ادامه داد: رقابت‌های بین المللی آمریکا در سطح بالایی برگزار می‌شود و باید یک تیم قدرتمند را برای شرکت در این مسابقات انتخاب کنیم. البته چندماه برای آماده سازی تیم زمان داریم.

نایب رئیس فدراسیون کاراته در مورد آخرین وضعیت کاراته کایی که در فرانسه ماند و به تهران نیامد گفت: پیگیر کار هستیم تا قبل از آنکه مدت زمان روادید وی خاتمه پیدا کند او را به ایران بازگردانیم. خانواده مرادی هم نگران وضعیت فرزند خود هستند. امیدواریم اقدامات ما جواب دهد.

یزدانی در پایان پیرامون انتخاب مدیر تیم های ملی گفت: گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده و برای تایید به سازمان تربیت بدنی معرفی کرده ایم بعد از اخذ تاییدیه نام او را اعلام می کنیم.