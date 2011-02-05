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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۶

مهر گزارش می‌دهد:

آغاز عرضه محدود سکه‌های گرمی/ قیمت این نوع سکه نزدیک 50 هزار تومان

آغاز عرضه محدود سکه‌های گرمی/ قیمت این نوع سکه نزدیک 50 هزار تومان

عرضه محدود سکه‌های گرمی در شعب منتخب بانک ملت و صادرات با قیمت کمی بیش از نیمی از قیمت ربع سکه از امروز شنبه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عرضه محدود سکه های گرمی از امروز شانزده بهمن ماه در شعب منتخب بانک ملت و صادرات از ساعت 10 و 30 دقیقه با قیمت کمی بیش از نیمی از قیمت ربع سکه و براساس پایه قیمت جهانی طلا عرضه خواهد شد.

بر اساس ضوابط بانک مرکزی، قرار است به هر فرد متقاضی تعداد دو عدد سکه گرمی ارائه شود، البته هنوز سکه های گرمی از سوی بانک مرکزی تحویل خزانه و شعبات بانکهای ملت و صادرات نشده است.

علی عادلی مدیرعامل بانک کارگشایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه توزیع سکه های گرمی از امروز در شعب منتخب بانک صادرات و ملت آغاز می شود، افزود: هنوز مشخص نیست که آیا سکه های گرمی در بانک کارگشایی به حراج گذاشته خواهد شد یا خیر.

مدیرعامل بانک کارگشایی همچنین خاطر نشان کرد: هنوز زمان حراج این سکه ها در بانک کارگشایی مشخص نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که برنامه ایام پایانی بانک کارگشایی برای حراج انواع سکه چگونه است، گفت: حراج انواع سکه همانند گذشته در حال حاضر در روزهای زوج انجام می شود.

به گزارش مهر، قیمت ربع سکه بهار آزادی در حال حاضر بیش از 90 هزار تومان است که پیش بینی می شود قیمت سکه یک گرمی بین 45 تا 50 هزار تومان باشد.

کد مطلب 1245758

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