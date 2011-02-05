به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان بین المللی مبارزه با شکنجه با اشاره به سفر "جرج بوش" در روز 12 فوریه جاری ( 23 بهمن) به ژنو خواستار انجام تحقیقات جنایی از وی به علت نقض قوانین سازمان ملل درباره شکنجه شد.

این سازمان بین المللی در نامه ای رسمی به "میشلین کالمی ری" رئیس جمهور سوئیس اعلام کرده است: با توجه به دلایل و اسنادی که دست داشتن دولت آمریکا در زمان جرج بوش را در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به اثبات می رساند از شما تقاضا می شود مقدمات انجام تحقیقات جنایی از وی را فراهم آورید.

"اریک سوتاس" دبیرکل سازمان بین المللی مبارزه با شکنجه در این باره اظهار داشت: مقامات سوئیس باید از جرج بوش به اتهام مشارکت در شکنجه و یا صدرو مجوزر برای این مسئله تحت تحقیقات جنایی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: قانونی وجود ندارد که در آن به تحقیقات جنایی از روسای جمهورسابق منع شده باشد.

این در حالی است که حضور احتمالی جرج بوش در مراسم جشن یک موسسه صهیونیستی در روزهای اخیر واکنش شدیدی را در سوئیس در پی داشته است.

بر این اساس، چندین موسسه غیر دولتی در سوئیس اخیرا ائتلافی را تشکیل داده اند که بتوانند بوش را به اتهام جنایت جنگی و ضد بشری در دادگاه مورد محاکمه قرار دهند. همچنین پیش بینی می شود در حین سفر بوش، ژنو شاهد تظاهرات بر علیه رئیس مهور سابق آمریکا باشد.